Sattelschlepper brennt auf der A5 bei Weingarten aus

Ein mit Maschinenteilen beladener Sattelschlepper ist am Dienstagabend auf der A5 bei Weingarten im Landkreis Karlsruhe in Brand geraten. Die Polizei vermutet als Ursache einen technischen Defekt.

Auf der A5 bei Weingarten im Landkreis Karlsruhe ist am Dienstagabend ein Sattelschlepper ausgebrannt. Der Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Er kam in medizinische Behandlung, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend berichtete. Zuvor hatte der Fahrer den brennenden Lkw in eine Notausfahrt gelenkt. Über dem Brandort war eine große Rauchwolke zu sehen.

Lkw brennt auf der A5 bei Weingarten komplett aus Pressestelle Tim Müller / EinsatzReport24

Der Brand konnte nach Angaben der Polizei schnell gelöscht werden. Zeitweise war eine Spur der Autobahn in Richtung Norden gesperrt. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.