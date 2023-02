Lkw krachte erneut in Wohnhaus in Hardheim: Familie fordert Schutz

Mitte Dezember krachte ein Lkw in ein Haus in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis). Der Schaden war groß und der Unfall nicht der erste seiner Art. Die Familie hofft jetzt auf Abhilfe.

Der Familie Lenk im Hardheimer Ortsteil Bretzingen ist ein Albtraum passiert: An einem Morgen Mitte Dezember prallte ein riesiger Lkw praktisch ungebremst gegen ihr Haus in der Ortsmitte. Die Familie blieb unversehrt, aber das erst sechs Jahre alte Haus wurde schwer beschädigt.

Rund 200.000 Euro Reparaturkosten werden fällig, so demoliert ist das Gebäude im Erdgeschoss. Für die Lenks aber am schlimmsten: Es war nicht das erste Mal, dass an dieser Stelle Autos oder Lastwagen die Kurve nicht kriegen und ins Haus krachen.

Der Lastzug beschädigte die Grundmauern des Hauses Privat

Enge Ortsdurchfahrt in Bretzingen

Die Ortsdurchfahrt im kleinen Bretzingen ist eng und kurvig, es gilt Tempo 50. Täglich fahren dort zahlreiche Lastwagen durch. Aus dem Wohnzimmerfenster der Familie Lenk sieht man sie die Ortsdurchfahrt herunterkommen, dann gehen sie in die Kurve, fahren donnernd am Haus der Familie vorbei. Oder eben auch nicht.

Ungebremst ins Einfamilienhaus

"Der ist von oben die Straße her gefahren und dann direkt in die Hauswand geknallt", erinnert sich Jürgen Lenk. Gabionen, eine Mauer mit Stahlkorb, haben den Lastwagen nach rechts abgewiesen und so verhindert, dass er über die Terrasse direkt ins Haus gefahren ist.

Die Gabionen sind von Jürgen Lenk extra stabil gebaut worden Privat

Dennoch ist der Schaden groß: Die Grundmauern beschädigt, Wände, Estrich, Bodenbeläge komplett verzogen, dicke Risse in der Wohnzimmerwand, draußen sind die Gabionen verbeult, das Glasdach der Terrasse ist beschädigt, die Regenrinne abgerissen.

Wie durch ein Wunder ist niemand verletzt worden, Frau und Kind saßen noch wenige Minuten zuvor im Wohnzimmer auf der Couch. "Wenn mein Auto noch vor der Hauswand gewesen wäre, hätte der Lkw den Wagen durch die Wand ins Wohnzimmer geschoben", sagt Lenk. "Ob wir da noch weggekommen wären?", fragt er sich. Den Wagen hatte er erst kurz vor dem Unfall umgeparkt.

Schon zahlreiche ähnliche Unfälle

Wenn im Frühjahr die Reparaturarbeiten am Haus beginnen, muss die Familie Lenk für sechs Monate ausziehen, in eine Ferienwohnung vielleicht. Das alles wäre ja noch irgendwie zu machen, sagt Jürgen Lenk, wenn da nicht diese Vorgeschichte wäre:

Erst im April 2022 hatte ein Lkw die Kurve nicht gekriegt und war in die Gabionen gefahren. Rund zwei Jahre zuvor: Das Gleiche mit einem Auto. "Und in den Vorgängerbau unseres Hauses sind mindestens sieben-, achtmal Autos rein gefahren", sagt der Familienvater.

"Wir brauchen einen dauerhaften Schutz!"

Die Kurve hat es also seit Jahrzehnten in sich. Spontan hat nach dem jüngsten Unfall ein Baustoffhändler riesige Betonquader vor das Haus gestellt, die vorübergehend Schutz bieten sollen.

Der Schaden am Haus beträgt rund 200.000 Euro Privat

Offizielle Verkehrsschau am Donnerstag

Es müsse eine dauerhafte Lösung her, sagt Jürgen Lenk. Am Donnerstag ist offizielle Verkehrsschau, dann sollen Behördenvertreter vor Ort schauen, wie die Lage ist, was man machen könnte. Für die Straße ist das Land zuständig. "Tempo 30 vielleicht, oder irgendwelche Schutzplanken, irgendwas muss doch endlich an der Straße passieren", hofft die Familie.