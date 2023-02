Drei Verletzte: Lkw-Unfall mit Linienbus in Forst

per Mail teilen

In Forst im Kreis Karlsruhe ist am Freitagvormittag ein Lastwagen mit einem Linienbus zusammengestoßen. Bei dem Unfall sind drei Menschen verletzt worden.

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem 40-Tonner und einem Bus des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) wurden zwei Fahrgäste im Linienbus und der Busfahrer verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Lastwagen fährt auf Landstraße und kollidiert mit Bus

Der Lkw war nach Ermittlungen der Polizei kurz nach 11 Uhr bei der Raststätte Bruchsal von der Autobahn A5 kommend in Richtung Forst in eine Landstraße eingebogen. Dabei prallte er kurz vor dem Ortseingang mit dem Bus zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde eine Seite des Busses eingedrückt, mehrere Fensterscheiben zerbrachen. Zwei Fahrgäste wurden durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt und mussten vor Ort behandelt werden. Auch der Fahrer des Busses wurde leicht verletzt.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der 42 Jahre alte Fahrer des 40-Tonners gab an, den roten Linienbus übersehen zu haben. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Auch am Lkw entstand erheblicher Sachschaden. Der gesamte Schaden liegt nach ersten Schätzungen in einem mittleren fünfstelligen Bereich.