Nur acht Tage und etliche Arbeitsstunden liegen vor den rund 30 Freiwilligen der Karlsruher Sektion des Deutschen Alpenvereins. Sie wollen mitten in den Ötztaler Alpen ihre Hütte sanieren und wir sind mit einem Live-Blog mit dabei:

Das Einsatz-Tagebuch





1. August, 17:15 Uhr: Nebliger Feierabend

Zur Feierabendzeit legt sich eine mystische Stimmung über die Fidelitashütte. Ein Teil der Gruppe ist wieder auf dem Weg zur Langtalereckhütte, ein paar Leute harren auf der Hütte aus. Für den nächsten Tag hoffen alle vor allem auf eins: Gutes sonniges Wetter!

1. August, 16:30 Uhr: "Wenn alle anpacken, dann klappt's!"

Der Appell von Christian Holzapfel am Abend hat seine Wirkung gezeigt. Jeder gibt alles, um auf der Baustelle voranzukommen. Immer wieder fallen den Planern neue Herausforderungen auf: Wohin mit dem vielen Müll? Haben wir eigentlich genügend Holz? Eins steht fest: In den kommenden Tagen muss weiteres Material vom Tal auf den Berg. Die Motivation bei den Ehrenamtlichen ist trotzdem hoch:

1. August, 14:50 Uhr: Wetter bleibt durchwachsen

Egal ob Regen oder Nebel, egal wie niedrig die Temperaturen - die rund 25 Ehrenamtlichen packen alle mit an. Die letzten Wandschindeln werden entfernt, die Nägel herausgezogen und für den Abtransport gestapelt. Morgen sollen dann die Wände neu verkleidet werden.

1. August, 13:30 Uhr: Keller ausräumen

Kaum zu glauben, aber die Hütte hat sogar einen Keller. Selbst daran haben die Erbauer damals schon gedacht. Inzwischen hat sich dort einiger Unrat angesammelt, der jetzt herausgeholt werden muss. Eine Freiwillige oder ein Freiwilliger hat später dann noch die undankbare Aufgabe in das schmale Loch zu krabbeln, um die Reste herauszuholen.

1. August, 12:05 Uhr: Zeugen der Vergangenheit

In der 125 Jahre alten Fidelitashütte finden die Ehrenamtlichen immer wieder Zeugen der Vergangenheit - wie diesen Zeitungsausschnitt von 1905:

1. August, 11:40 Uhr: Wetter klart auf

Am Mittag hat das Wetter ein bisschen aufgeklart, aber die Hüttenretter wissen nicht genau, wie lange das anhält. An diesem Baustellentag hat Aufräumen und die restlichen Schindeln abtragen die höchste Priorität. Winterklamotten sind quasi Pflicht, denn es ist ziemlich kalt.

1. August, 11:15 Uhr: Einweisung für die Neuankömmlinge

Alle Neuankömmlinge bekommen vor dem Start in den Einsatz eine Einführung. Dazu gehören auch einige Regeln, die in der Höhe gelten. Drei von vielen Regeln auf der Baustelle:

Viel Trinken auch wenn man keinen Durst zu haben scheint. Auf sich selbst achten und aufwärmen, wenn es zu kalt ist. Auf andere achten. Wenn jemand anfängt zu "torkeln", dann in die Hütte zum Ausruhen schicken.

1. August, 10:45 Uhr: Wetteraussichten machen ungeduldig

Das Wetter in den Alpen kann sich jederzeit ändern und auf 2.900 Metern können auch im August die Niederschläge gerne mal als Schnee oder Eisregen runterkommen. Die Ehrenamtlichen beobachten genau, was auf sie zukommt. Schon gleich zu Beginn des Einsatzes zurückgeworfen zu werden, frustriert:

"Jetzt sind wir komplett und haben so viele helfende Hände zur Verfügung, dann wollen wir sie auch einsetzen. Um oben in der Hütte herumzusitzen, ist niemand hierher gekommen."

1. August, 9:30 Uhr: Trübe Aussichten

Tag 5 des Sanierungseinsatzes ist alles andere als gut gestartet. Es regnet und das soll auch den ganzen Tag so weitergehen. Auf 2.900 Metern Höhe schränkt das die Arbeiten auf der Baustelle enorm ein, denn durchnässt hält das keiner lange durch. Auch der neue Ofen in der Fidelitashütte kann da nur kurzzeitig helfen. Die Helfer hoffen, dass sie das Wetter nicht zu stark im Zeitplan zurückwerfen wird.

1. August, 7:45 Uhr: Der Weg nach oben

Mit jeder Menge Gepäck und wetterfesten Klamotten macht sich das Team auf den Weg hoch zur Fidelitashütte. Ohne eine gewisse Ausdauer wären die täglichen Auf- und Abstiege nicht möglich. Für die Hüttensanierung nehmen die Helfer einiges auf sich, werden aber auch durch die schöne Berglandschaft zumindest ein bisschen entschädigt.

1. August, 7:00 Uhr: Aufbruch zur Fidelitashütte

Ausschlafen am Wochenende ist nicht - die Helferinnen und Helfer des DAV Karlsruhe machen sich schon früh auf den Weg zur Fidelitashütte und verlassen ihr Nachtlager in der Langtalereckhütte. Jeder nimmt neben seinen persönlichen Dingen auch noch einiges an Verpflegung mit nach oben.

31. Juli, 17:30 Uhr: Ankunft im Nachtquartier

Unter den Helfern macht sich ein bisschen Verunsicherung breit, denn es muss deutlich mehr saniert und vor allem weggeräumt werden, als geplant. Dementsprechend müssen in den kommenden Tagen einige geplante Bergtouren wegfallen, um das Pensum zu schaffen. Heute Abend gibt es erstmal eine Lagebesprechung, bevor es am nächsten Morgen wieder 1,5 Stunden bergauf zur Fidelitashütte geht.

31. Juli, 16:15 Uhr: Abstieg zur Langtalereckhütte

Ein Teil der Helferinnen und Helfer steigt jeden Abend ab zur Langtalereckhütte. Gegen 16 Uhr heißt es dann jeden Tag aufbrechen, um noch bei gutem Licht unten anzukommen. An der Fidelitashütte werden dann noch kleinere Arbeiten von denen erledigt, die oben bleiben, aber auch dort geht ein langer Arbeitstag langsam zu Ende.

31. Juli, 15:45 Uhr: Neuer Ofen wird angefeuert

Das ist der neue Ofen - ein sehr wichtiger Bestandteil der Fidelitashütte. Er macht nicht nur die Hütte warm, sondern man kann mit dem Ofen auch Backen und Kochen. Das ist vor allem wichtig, weil man im Winter Schnee schmelzen muss, um überhaupt Wasser zu haben.

31. Juli, 15:20 Uhr: Fenster werden eingebaut

Zwei der neuen Fenster haben schon ihren Platz gefunden. In den nächsten Tagen soll ein weiteres Fenster und eine neue Tür eingebaut werden.

31. Juli, 13:10 Uhr: Höhenluft ist herausfordernd

Die Arbeiten an der Fassade gehen Schritt für Schritt voran, aber die Helferinnen und Helfer haben ordentlich mit der Höhenluft zu kämpfen. Normalerweise braucht der Körper mehrere Tage, um sich auf das Arbeiten auf knapp 3.000 Metern einzustellen. So viel Zeit haben die Ehrenamtlichen aber gar nicht.

31. Juli, 12:45 Uhr: Die Holzfassade wird abgerissen

Schindel für Schindel wird die Fassade der Fidelitashütte abgetragen. Da kommt ganz schön viel Müll zusammen. Dafür ist das Wetter gigantisch. Bei strahlendem Sonnenschein lässt sich die Arbeit gleich viel besser erledigen.

31. Juli, 10:00 Uhr: Das Gerüst steht, die Fenster sind ganz geblieben

In Windeseile haben die Ehrenamtlichen das Gerüst rund um die Fidelitashütte aufgebaut, damit heute die Fassadenschindeln abgerissen werden können. Auch die neuen Fenster haben den Transport gut überstanden.

31. Juli, 8:30 Uhr: Rückblick auf die Wetterkapriolen

Gestern Abend haben die Helferinnen und Helfer Schlechtwetter auf sich zukommen sehen. Von jetzt auf gleich waren die Karlsruher Hütten im weißen Nebel verhüllt, auf einmal wurde es ganz still - die sonst zu hörenden Wasserfälle waren kaum noch zu hören. Zwar schön anzuschauen, aber leider kam damit auch der Regen und am späten Abend Gewitter. Trotzdem hat die Baustelle die Gewitternacht gut überstanden.

31. Juli, 8:15 Uhr: Heißer Kaffee zum Start in den Tag

Ein Teil der Freiwilligen übernachtet im leerstehenden und geschlossenen Hochwildehaus in direkter Nachbarschaft zur Fidelitashütte. Einen heißen Kaffee dort oben in den Ötztaler Alpen zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Die Frühstücksvorbereitungen gestalten sich ohne elektrisches Licht etwas schwierig, aber für einen heißen Kaffee geben Anna Kolodziejska und ihr Team alles:

31. Juli, 7:30 Uhr: Die letzte Hüttentour vor der Sanierung

Guten Morgen an Tag 4 des Hüttenretter-Einsatz! Heute geht es der Fidelitashütte tatsächlich an den Kragen. Wenn das Gerüst steht, dann werden die alten Holzschindeln von den Wänden abgerissen. An den Äußerlichkeiten der Hütte hat sich in den vergangenen 125 Jahren wenig verändert - bis jetzt. Christian Heinz gibt eine letzte Hüttentour, bevor die Sanierung so richtig losgeht.

30. Juli, 17:00 Uhr: Erster Tag des Baueinsatzes geht zu Ende

Wenn die Sonne weg ist, wird es winterlich kalt rund um die Karlsruher Hütte. Die meisten Helfer steigen ab zur Langtalereckhütte, wo sie die Abende und Nächte verbringen. Ein paar bleiben aber auch oben in der Fidelitashütte und genießen auch am Abend noch den Blick auf den Gletscher. Morgen wird das Gerüst fertig aufgebaut und die Hüttenwände abgedeckt.

30. Juli, 15:45 Uhr: Karlsruhes höchstes Klo hat seinen Platz gefunden

Inzwischen stehen Karlsruhes höchste Toiletten an ihrem temporären Standpunkt. Die zwei Dixie Klos für die Helferinnen und Helfer stehen in luftiger Höhe - in Sichtweite zu Bergspitzen und der Fidelitashütte.

30. Juli, 15:10 Uhr: Weitere Helfer kommen an der Hütte an

Während ein Teil der Helfer angefangen hat ein Gerüst rund um die Fidelitashütte aufzubauen, kommen weitere Ehrenamtliche aus dem Tal auf 2.900 Metern an. Und sie haben wichtige Werkzeuge dabei - wie diese Wasserwaage:

30. Juli, 14:00 Uhr: Zelt wird als Regenschutz aufgebaut

Für den Nachmittag ist Regen angekündigt. Damit das Material nicht nass wird, wird schnell ein Zelt aufgebaut, um bestimmte Baustoffe unterstellen zu können.

30. Juli, 12:30 Uhr: Brotzeit

Brotzeit auf 2.900 Meter: Die Höhe ist schon gewöhnungsbedürftig und alles ist viel anstrengender als im Tal. Aber das Essen schmeckt. Der Kaffee auch. Am Nachmittag soll das Gerüst gestellt werden, damit die alten Dachschindeln heruntergerissen werden können.

30. Juli, 11:30 Uhr: Altes Klo wird ausgebuddelt

Einer der Freiwilligen, Herbert, hat den Sechser im Lotto gewonnen: Er muss das alte Klo und was dort über die Jahre drin war ausbuddeln und in Säcke packen - sie sollen ins Tal geflogen werden. "Es stinkt nicht und ist größtenteils schon kompostiert", sagt er. Hier soll die neue Kompost-Toilette hin.

30. Juli, 11:15 Uhr: Hütte wird ausgeräumt

Noch während der Helikopter seine Flüge macht, sind die Helfer dabei, die Hütte auszuräumen. Die Matratzen, der Tisch und der alte Ofen müssen raus. Ein Teil davon wird wieder ins Tal geflogen. Gleichzeitig wird der neue Ofen in die Hütte bugsiert - ein richtiger Kraftakt, der sich lohnen wird: schon morgen könnte er wieder für Wärme sorgen.

30. Juli, 10:50 Uhr: Material landet an der Fidelitashütte

Das Wetter auf 2.900 Metern ist gigantisch - stahlblauer Himmel. Auch für die Hubschrauber-Besatzung sind das perfekte Bedingungen. Mit insgesamt 12 Flügen wollen sie bis mittags das gesamte Baumaterial nach oben transportiert haben. Jede Helikopterladung wird auf den Zentimeter genau an definierte Punkte rund um die Hütte abgeladen. Das erleichtert es den Helfern beim späteren Transport und beim Verarbeiten. Wenn der Helikopter kommt heißt es: alles festhalten, die Rotorblätter erzeugen ordentlich Wind. Was nicht fest ist, fliegt davon.

30. Juli, 9:30 Uhr: Vorfreude auf den Einsatz in den Bergen

Bei den Ehrenamtlichen steigt die Vorfreude, dass es endlich mit dem Einsatz losgehen kann. Einige werden heute zur Fidelitashütte laufen und hoffen, dass das Wetter für den Aufstieg hält. Mit dabei ist Petra Stutz, die oben für das leibliche Wohl der Truppe verantwortlich ist.

30. Juli, 8:15 Uhr: Hubschrauber ist startklar

Der Hubschrauber ist angekommen und wird jetzt nach und nach mit den Materialpaketen beladen. Die Pakete werden unter den Helikopter gehängt und dann auf 3.000 Meter Höhe geflogen. Dort wird das Material dann von den Helferinnen und Helfern, die tags zuvor hochgelaufen sind, entgegengenommen.

30. Juli, 7:30 Uhr: Banger Blick auf die Wetterstation

Tag 3 des Einsatzes startet mit einem etwas bangen Blick Richtung Wetterstation. Die gute Nachricht ist, am Vormittag ist das Wetter gut genug, dass der Helikopter mit dem Baumaterial abheben kann. Ab Mittag soll sich das Wetter deutlich verschlechtern. Auf die Ehrenamtlichen, die sich zu Fuß Richtung Fidelitashütte machen, könnte es ungemütlich werden.

Das Team vom DAV Karlsruhe hofft auf gutes Wetter für den Einsatz - die Wetterstation gibt eine durchwachsene Prognose ab. SWR

29. Juli, 19:30 Uhr: Feierabend vor dem Bergeinsatz

Eine kleine Stärkung am Abend muss bei allem Verräumen des Materials noch sein. Währen der erste Teil der Gruppe schon oben in den Bergen ist, bereitet der Rest alles für die Flüge für den kommenden Morgen vor und sammelt Kraft für die nächsten Tage.

Pizza zur Stärkung am Abend von Tag 2 SWR

29. Juli, 16:30 Uhr: Noch mehr Material wurde geliefert

Neues Material wurde angeliefert. Jetzt ist alles komplett. Rund 12 Tonnen für 12 Flüge. Erleichterung beim Team, dass es jetzt losgehen kann. Auch das Holz wurde heute geliefert. Helfer konnten es sogar selbst im örtlichen Sägewerk für den Einsatz bearbeiten.

29. Juli, 15:15 Uhr: Auf einen Schnaps mit dem Söldener Bürgermeister

Er ist der Mann, der die Helikopterflüge möglich gemacht hat. Ernst Schöpf ist der Bürgermeister von Sölden und begrüßt die Ehrenamtlichen des DAV Karlsruhe erstmal traditionell mit einem Schnaps. Er schätzt die Arbeit der Helferinnen und Helfer sehr, denn die Karlsruher Hütten gehören zu einem wichtigen Rundwanderweg. Deswegen war es für ihn auch keine Frage sich für die Genehmigung einzusetzen.

Ehrenamtliche werden von Söldener Bürgermeister auf einen Schnaps eingeladen SWR

29. Juli, 14:45 Uhr: Erste Gruppe bricht Richtung Fidelitashütte auf

Ein Teil der Helfer hat sich schon auf dem Weg zur Fidelitashütte gemacht. 4,5 Stunden liegen vor ihnen. Sie übernachten dort und machen heute noch eine Bestandsaufnahme. Sie haben morgen eine wichtige Aufgabe: Sie verräumen morgen das angelieferte Material.

29. Juli, 14:00 Uhr: Höhenangst?

Die Pause vor dem Besuch beim Bürgermeister von Sölden nutzt Anna Kolodziejska, um Fotos von der Schlucht in Sölden zu machen. Das Wasser kommt vom Gurgler Ferner. In den kommenden Tage wird es noch eine viel spektakuläre Brücke zu sehen geben, weit oben in den Bergen. Aber schon bei der Brücke bekommt Anna ein mulmiges Gefühl.

Der Blick in eine Schlucht bei Sölden. SWR

29. Juli, 12:30 Uhr: Besichtigung des Baumaterials

Tonnenweise Material an der sogenannten Mittelstation wartet darauf in die Berge geflogen zu werden. Wenn das Wetter passt, startet der Helikopter morgen mit den Flügen zur Fidelitashütte. Bereits heute wird ein Teil der Gruppe aufsteigen, um vor Ort alles vorzubereiten.

29. Juli, 10:50 Uhr: Große Erleichterung - Helikopter-Genehmigung ist erteilt



Jubel am Parkplatz vorm Hotel. Die Genehmigung für den Helikopterflug ist da. Der Bürgermeister von Sölden konnte sie erwirken. Die schriftliche Genehmigung soll schon bald vorliegen. Geflogen darf ohne Einschränkung. Das heißt für die Ehrenamtlichen: Weiter im Plan.

Große Erleichterung - endlich ist die Genehmigung für die Helikopter-Flüge da SWR

29. Juli, 10:05 Uhr: Die neue Toilette für die Hütte ist da

Auch wenn es nicht so aussieht: Das ist die neue Toilette für die Fidelitashütte. In der 125-jährigen Geschichte der Schutzhütte hat es bisher nur ein Plumpsklo auf 3.000 Metern gegeben. Doch die Vorgaben haben sich inzwischen geändert. Nun wird die Komposttoilette eingebaut.

29. Juli, 8:30 Uhr: Letzte Absprachen bevor es losgeht

Die letzten Absprachen werden getroffen, bevor sich die Gruppe erstmal trennt. Verschiedene Aufgaben müssen heute noch erledigt werden, bevor der richtige Einsatz rund um die Fidelitashütte am Wochenende losgehen kann. Das Wetter und die Stimmung: heiter und sonnig!

Letzte Absprachen, bevor die Ehrenamtlichen mit den verschiedenen Tagesaufgaben starten. SWR

29. Juli, 7:45 Uhr: Erstmal frühstücken

Ohne Stärkung geht nichts. Nach dem Frühstück geht es für einen Teil zur sogenannten Mittelstation, um das ganze Baumaterial, das schon geliefert wurde, zu begutachten. Ein anderer Teil der Gruppe wird nach Sölden zum Bürgermeister fahren. Auch wenn es gestern bereits positive Signale zur Hubschraubergenehmigung gegeben hat - ganz sicher ist die Starterlaubnis für die Hüttenretter noch nicht. Das soll sich heute ändern.

Gestärkt können die ehrenamtlichen Hüttenretter aus Karlsruhe in den Tag starten. SWR

29. Juli, 7:15 Uhr: Start in den zweiten Tag

Nach dem Regen am Mittwochabend, startet der Donnerstag in Obergurgl mit Sonnenschein und einem fantastischen Blick auf die Alpen. Heute steht für die ersten Ehrenamtlichen vor allem Orientierung und letzte Vorbereitungen auf den Einsatz in den Bergen an.

Gutes Wetter, gute Laune - Tag zwei kann losgehen! SWR

28. Juli, 18:10 Uhr: Gemütlicher Abend-Ausklang

In gemütlicher Runde sitzen die ersten zusammen und genießen den Abend. An Tag zwei des Einsatzes wollen weitere Helferinnen und Helfer in Obergurgl ankommen. Außerdem steht auch ein Besuch beim Bürgermeister von Sölden an und das Baumaterial an der Seilbahn muss begutachtet werden.

Helferinnen und Helfer lassen den Abend bei einem Feierabendbier ausklingen SWR Helferinnen und Helfer lassen den Abend bei einem Feierabendbier ausklingen

28. Juli, 17:15 Uhr: Begegnung mit den "Einheimischen"

Bevor es am Abend noch eine Lagebesprechung für die nächsten Schritte gibt, können sich die Ehrenamtlichen des DAV noch ein bisschen die Beine vertreten. Mit den Einheimischen von Obergurgl kommen sie schnell in Kontakt.

Die Einheimischen von Obergurgl stören sich nicht im Regenwetter SWR

28. Juli, 13:30 Uhr: Angekommen in Österreich

17 Grad, bewölkt: T-Shirt-Wetter. Dazu eine traumhafte Bergkulisse. In der Ferne sind die Gletscher auf den Bergen zu sehen. Jetzt heißt es erstmal Gepäck ausladen und im Hotel einchecken. Ein paar Helfer müssen heute aber noch ran: Das mitgebrachte Material muss zur Mittelstation einer Seilbahn. Die ist aber gut mit dem Auto erreichbar. Von dort - wenn jetzt alles gut geht - soll schon übermorgen der Helikopter abheben. Jetzt aber erstmal durchatmen, Kräfte sammeln. Heute Abend steht nur noch eine Lagebesprechung an.

28. Juli, 9:18 Uhr: Gute Nachricht auf der Fahrt

Inzwischen macht sich bei den Helferinnen und Helfern wieder ein bisschen Optimismus breit. Die Helikopterflüge dürfen zu 90 Prozent stattfinden. Der Bürgermeister von Sölden hat sich für die Hüttenretter stark gemacht und mit der Umweltbehörde verhandelt. Ganz sicher wissen es die Ehrenamtlichen aber erst, wenn sie am Nachmittag im Ötztal ankommen.

28. Juli, 8:10 Uhr: Der Bergeinsatz als Multimedia-Reportage

Wir begleiten die Hüttenretter bei ihrem kompletten Arbeitseinsatz. In unserer Multimedia-Reportage halten wir Sie mit Fotos, Videos, Tönen und spannenden Fakten auf dem Laufenden.

28. Juli, 7:00 Uhr: Was macht das Wetter?

Mit dieser schlechten Nachricht ist das erste Team des Karlsruher Alpenvereins heute morgen um 6 Uhr aufgebrochen. Ein großer Transporter ist vollgeladen mit Werkzeugen und Arbeitsmaterialien. In einem weiteren Fahrzeug wurden am Morgen noch die Lebensmittel für die bevorstehenden Arbeitstage auf dem Berg eingeladen. Weitere Teams fahren morgen und am Freitag ins 400 Kilometer entfernte Ötztal. Das Wetter in Obergurgl: Unbeständig. Tritt der "Worst Case" ein?

Die Ankunft in Obergurgl ist gegen 14:00 Uhr geplant. Dann heißt es erstmal einchecken im Hotel. Akklimatisieren. Runterkommen und auf die Genehmigung warten.

28. Juli, 6:00 Uhr: Aufbruch ins Ungewisse - (Noch) keine Genehmigung für den Helikopterflug

Den Start haben sich die Karlsruher sicherlich anders vorgestellt: Die Genehmigung für die erforderlichen Helikopterflüge ist kurz vor der Abfahrt in Karlsruhe von der Naturschutzbehörde nicht erteilt worden. Der Grund: Die Sanierung steht laut Behörde nicht im Einklang mit den Naturschutz, weil ihrer Ansicht nach eine bauliche Änderung erfolgt. Der Karlsruher Alpenverein geht allerdings davon aus, dass es sich "nur" um eine Sanierung handelt und will jetzt im Eiltempo noch eine Genehmigung erwirken. Die Helikopterflüge sind notwendig, um rund zehn Tonnen Material zur Hütte zu fliegen.