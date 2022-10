Ettlingen: Knallgeräusch löst Großeinsatz der Polizei aus

per Mail teilen

In Ettlingen hat am Samstag ein Knallgeräusch zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Es stellte sich jedoch heraus, dass ein 13-Jähriger einen Böller gezündet hatte.

Schussähnliche Geräusche haben am Samstagnachmittag in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) einen Polizeieinsatz ausgelöst, das hat die Polizei mitgeteilt. Zahlreiche Beamte seien in eine Wohnsiedlung nahe der Pestalozzischule ausgerückt, nachdem sie alarmiert worden waren.

13-Jähriger hatte Böller angezündet

Kurz nach 14 Uhr wurde der Alarm der Polizei gemeldet. Wenige Minuten später seien die Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Wie sich dann herausstellte, hatte ein 13-jähriger Junge zwei Böller gezündet und sie vom Balkon geworfen. Laut Polizei haben Anwohner dann die Polizei alarmiert. Gegen 16 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand.