Tödlicher Falschfahrerunfall auf B36 bei Eggenstein-Leopoldshafen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B36 im Kreis Karlsruhe ist in der Nacht ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden laut Polizei zum Teil schwer verletzt.

Kurz nach 1:00 Uhr soll ein 30-jähriger Autofahrer bei Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) auf die B36 aufgefahren sein und am Ende des Beschleunigungsstreifens versucht haben zu wenden. Wie die Polizei mitteilte, kam es dabei fast zu einer ersten Kollision mit einem anderen Wagen.

Beifahrer des Unfallverursachers verstirbt noch am Unfallort

Direkt danach kam es dann zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 59-Jährigen. Dieser wurde schwer und sein 66 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Der 25-jährige Beifahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Auch der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrstündige Vollsperrung der B36 aufgehoben

Die Gründe, warum der 30-Jährige im Auffahrtsbereich wenden wollte, sind laut Polizei noch unklar. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war im Einsatz. Die B36 musste in Fahrtrichtung Mannheim für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 34.000 Euro.