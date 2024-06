Am Neujahrstag erblickten acht Babys in Baden-Baden das Licht der Welt. Hebammen, Ärzte und Pflegekräfte waren im Dauereinsatz.

Am Neujahrstag sind im Baden-Badener Kreißsaal des Klinikums Mittelbaden mit acht Babys besonders viele an einem Tag auf die Welt gekommen. Das gab die Klinik im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt.

Das erste Neujahrsbaby in Baden-Baden heißt Leano

Besonders eilig hatte es der kleine Leano, der um sechs Uhr früh am Neujahrsmorgen geboren wurde. Er wohnt künftig mit seinen Eltern in Gaggenau.

Symbolbild: Die Hand eines Babys kurz nach der Geburt IMAGO IMAGO / Panthermedia (Symbolbild)

Am Neujahrstag folgten dann noch sieben weitere Kinder, deren Eltern aus Baden-Baden, Bühl, Rastatt und Rheinstetten kommen. Die Kinder tragen die Namen Maxim, Erik Nolan, Emma, Theo, Amira, Leonhard Nicolai und Nina Louise. Nach Angaben von Dr. Michael Wannenwetsch, Leitender Arzt der Geburtshilfe am Klinikum Mittelbaden, sei die Geburtenrate in Baden-Baden trotz des allgemeinen Geburtenrückgangs in Deutschland stabil.

Jede Geburt ist einzigartig und für uns immer wieder eine Freude.

2023 pro Tag fünf Babys im Klinikum Mittelbaden geboren

Im vergangenen Jahr wurden im Klinikum Mittelbaden insgesamt 1776 Kinder geboren. Das sind im Schnitt etwa fünf Babys pro Tag. Die acht am Neujahrstag geborenen Kinder sind also eine echte Besonderheit.