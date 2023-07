per Mail teilen

Personalnot, finanzielle Probleme, Sanierungsstau - Krankenhäuser wie das Klinikum Mittelbaden haben mit einigen Problemen zu kämpfen. In Calw will man mit dem Gesundheitscampus entgegenwirken.

Dem Klinikum Mittelbaden geht es wirtschaftlich wie den meisten Kliniken im Land: Nicht besonders gut. Die medizinischen Anforderungen sind hoch – das Personal knapp.

Im Fall des Klinikums Mittelbaden kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Die Bausubstanz der Klinikgebäude ist marode – und: In etwa zehn Jahren steht der Umzug in ein neues Großklinikum bevor. Herausforderungen, die sich in der Jahresbilanz niederschlagen.

Klinikum Mittelbaden mit deutlichem Verlust in der Jahresbilanz

Das Klinikum Mittelbaden hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Minus von rund 5,7 Millionen Euro abgeschlossen. Eine Million mehr als noch im Jahr davor. Trotz des dicken Minus ist der kaufmännische Geschäftsführer Daniel Herke aber zufrieden. Die Grundvoraussetzungen, so Herke, seien im Klinikum Mittelbaden zur Zeit eben schlecht.

"Wir haben immer noch drei Standorte, die getragen werden müssen und wir haben überdurchschnittlich hohe Sanierungskosten, die wir nicht länger ignorieren können."

Standorte Baden-Baden, Bühl und Rastatt sind sanierungsbedürftig

Dies sei den drei Klinik-Standorten Baden-Baden, Bühl und Rastatt geschuldet, die allesamt baulich in die Jahre gekommen seien. Vor allem unvermeidliche Dachsanierungen in Millionenhöhe hätten in der Bilanz kräftig zu Buche geschlagen. Hinzu kommt das Problem fehlender Fachkräfte im medizinischen Bereich.

Eine Klinik, keine drei Standorte mehr - das neue Zentralklinikum Mittelbaden soll in etwa zehn Jahren fertig sein. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Uli Deck

In der Post-Corona-Zeit könnte das Klinikum theoretisch mehr leisten. Dafür, so der Geschäftsführer, gebe es aber nicht genügend Mitarbeiter, das schmälere die Einnahmen, die in der Bilanz nun fehlten. Der Betrieb laufe bei einer Auslastung von etwa 90 Prozent mit angezogener Handbremse.

Neubau des Zentralklinikums in Rastatt kommt in zehn Jahren

Auch wegen Brandschutzsanierung seien einige Stationen im Klinikum Mittelbaden zur Zeit geschlossen. Die Notfallversorgung allerdings laufe. Alle Beteiligten sehnen das Zentralklinikum als neuen und einzigen Standort für das Klinikum Mittelbaden herbei. Dort, so Herke, würden die Kosten überschaubarer sein, weil statt drei Standorten eben nur noch einer zu berücksichtigen sei.

"Ich wäre lieber bereits gestern in das neue Zentralklinikum eingezogen!"

Bis zum Umzug in etwa zehn Jahren werde nur noch das Notwendigste in die Gebäude investiert, so Geschäftsführer Herke weiter. Große Sorgen bereite dem Klinikum der Fachkräftemangel. Viele Betten, vor allem im Bereich der Pflegeeinrichtungen, blieben deswegen leer. Auch diese Einnahmen fehlten.

Calw geht mit Pilotprojekt Gesundheitscampus Richtung Zukunft

Im Kreis Calw ist man schon einen deutlichen Schritt weiter. Der neue Gesundheitscampus in Calw könnte ein Vorzeigeprojekt für die Krankenhauslandschaft werden. Das sagte heute Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)bei einem Besuch der Campus-Baustelle.

166 Betten, Notfallversorgung, Zentrum für Psychiatrie, dazu etliche Facharztpraxen: der künftige Gesundheitscampus in Calw soll stationäre und ambulante Versorgung enger verzahnen und für kurze Wege sorgen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundestagsabgeordnete Saskia Esken (beide SPD) schauen sich die Neubauten in Calw an. SWR

Patientenversorgung im Landkreis Calw soll gebündelt werden

Gemeinsam mit dem zweiten Standort der Kreiskliniken in Nagold werde es in Zukunft ein Komplettangebot geben, das sämtliche Leistungen vorhalte, sagte Lauterbach bei seiner Stippvisite auf der Baustelle. Für dieses Modell sei die geplante Gesundheitsreform sogar notwendig, weil die Häuser nicht mehr darauf angewiesen seien, immer voll belegt zu sein.

Campus soll medizinische Versorgung effizienter machen

Die Komplettversorgung unter einem Dach schaffe auch finanziell und personell mehr Luft, so der Gesundheitsminister. Der Kreis Calw investiert in den Gesundheitscampus rund 100 Millionen Euro. Die Eröffnung ist für Mitte kommenden Jahres geplant.