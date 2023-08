Spektakulärer Unfall in der Oststadt

In Pforzheim ist ein Kastenwagen am Sonntagabend über einen Bordstein geschanzt und in das Wartehäuschen einer Bushaltestelle geflogen. Der Fahrer floh nach dem Unfall.

Der Fahrer war nach Polizeiangaben gegen 20:15 Uhr in der Pforzheimer Oststadt nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug schanzte über einen Bordstein und eine Begrenzungsmauer und flog in das Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Personen befanden sich zu dieser Zeit glücklicher Weise nicht im Bereich der Haltestelle. Fahrer flüchtet zu Fuß Der 68-jährige Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, konnte allerdings durch eilig anfahrende Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe mit leichteren Verletzungen angetroffen werden. Laut Polizei könnte Alkohol am Steuer die Ursache für den Unfall sein. Die Ermittlungen dazu laufen. Trümmerteile fliegen auf Parkplatz der Polizei in Pforzheim Trümmerteile und Glassplitter des Wartehäuschens flogen auf den dahinterliegenden Parkplatz der Kriminalpolizeidirektion Pforzheim. Mindestens eines der zivilen Einsatzfahrzeuge der Polizei wurde dadurch beschädigt. Einen Führerschein konnte der 68-Jährige nicht vorweisen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.