Vor EM-Spiel: Zug mit 700 Fußball-Fans in Karlsruhe geräumt

Die Bundespolizei hat am Karlsruher Hauptbahnhof einen Zug mit 700 Fußballfans geräumt. Sie waren auf dem Weg zum EM-Spiel zwischen Deutschland und Spanien in Stuttgart.

Am Freitagnachmittag musste in Karlsruhe ein Zug voller Fußball-Fans geräumt werden. Eigentlich hätte der Interregio-Express vom Hauptbahnhof nach Stuttgart fahren sollen, wo um 18 Uhr das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien angepfiffen wurde. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Zug wegen eines technischen Defekts nicht mehr fahrbereit. Weil etwa 700 Fußball-Fans den Zug zunächst nicht verlassen wollten, mussten ihn Beamte der Bundespolizei räumen.

Vom Hauptbahnof in Karlsruhe zum Viertelfinale der EM

Der Einsatz sei zügig verlaufen, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Es sei zu keinen weiteren Störungen oder sonstigen Auswirkungen auf den Bahnverkehr gekommen. Die Fans hätten sich auf andere Bahnen verteilt. Sie seien noch rechtzeitig vor dem EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Stuttgart angekommen.

Polizei mit Einsatz rund um Deutschland-Spiel zufrieden

Die Deutschen hatten am Freitagabend mit 1:2 gegen Spanien verloren. Auch wenn das Ergebnis der Viertelfinal-Partie die deutschen Fans eher traurig stimmt, ist die Polizei zufrieden mit der letzten Partie dieser Europameisterschaft in Stuttgart. "Im Gegensatz zu den hitzigen Kämpfen auf dem Rasen musste die Polizei während des Einsatzes nur wenige gelbe Karten verteilen und Fans vom Platz stellen", heißt es in einer Pressemeldung.

Die Stimmung im Stadion, in der Stadt und beim Fan-Walk sei ausgelassen und fröhlich gewesen. Mehrere zehntausend Fans verfolgten das letzte Spiel der Deutschen im City-Ring und der Fan-Zone in Stuttgart.