Mitarbeiter vom Ordnungsdienst des Karlsruher SC sind am Freitag im Stuttgarter Stadion im Einsatz. Für die Fußball-EM werden die "Liga-Feindschaften" einfach mal vergessen.

Stefan Cuntz ist einer von etwa 40 Ordnern aus Karlsruhe, die am Freitag beim EM-Viertelfinale in Stuttgart für einen geregelten Ablauf sorgen. Als er von der Schlagzeile hört "Karlsruher SC sorgt in Stuttgart für Ordnung", muss er etwas schmunzeln.

Im Karlsruher Wildpark, wo er normalerweise für Ordnung sorgt, kennt er jeden Winkel. Aber auch das Stuttgarter Stadion ist ihm mittlerweile gut vertraut. Er war dort bei allen EM-Spielen im Einsatz.

KSC-Ordner bei der EM: Freundlicher Empfang der Kollegen aus Stuttgart

Atmosphärisch gab es zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Probleme, erzählt er. Man sei sehr freundlich von den Stuttgarter Kollegen aufgenommen worden.

Bei den Einlasskontrollen hätten einige Stuttgarter zwar sofort seinen badischen Dialekt bemerkt, ihm aber dennoch das Gefühl gegeben, in Stuttgart willkommen zu sein.

Es ist halt eine EM! Da ist alles friedlich und harmonisch.

Vom EM-Spiel bekommen die Ordner oft gar nichts mit

Und trotz seiner langjährigen Erfahrung als Ordner beim KSC, gab es vor der Europameisterschaft noch eine sehr intensive Schulung seitens der UEFA. "Die hatte es in sich", erinnert sich Stefan Cuntz. Es sei allerdings auch sehr wichtig gewesen, da auf europäischer Ebene doch sehr vieles anders sei als im normalen Ligabetrieb.

Wo genau er beim Viertelfinale Deutschland gegen Spanien eingesetzt wird, erfährt er erst am Spieltag - entweder im Zugangsbereich, bei der Ticketkontrolle oder im Innenraum. "Mal sieht man etwas vom Spiel, mal bekommt man nur ein wenig mit", meint der 43-Jährige, der seit 2006 für den Ordnungsdienst des KSC arbeitet.

Im Stuttgarter Stadion findet das EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien statt. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Karlsruher Stefan Cuntz glaubt fest an einen deutschen Sieg

Wie lange sein Arbeitstag wird, hängt vom Spielverlauf ab. Ob in den regulären 90 Minuten oder spätestens nach einem Elfmeterschießen - Stefan Cuntz glaubt fest an ein Weiterkommen des deutschen Teams.

Das Viertelfinale ist das letzte EM-Spiel in der Stuttgarter Arena. Stefan Cuntz hat sehr gerne dabei geholfen, dass alle Abläufe reibungslos funktionierten - als Karlsruher in Stuttgart. In aller erster Linie als großer Fußballfan.