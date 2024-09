Kabel gestohlen? Polizei durchsucht Wohnung in Karlsruhe

per Mail teilen

Wegen Kabeldiebstahls im großen Stil hat die Polizei am Donnerstagmorgen eine Wohnung in Karlsruhe durchsucht. Laut Polizei sollen mehrere hundert Meter Kabel gestohlen worden sein.

Die Polizei hat mit mehreren Einsatzkräften am Donnerstag eine Wohnung in Karlsruhe durchsucht. Anlass der Durchsuchung ist laut Polizei der Diebstahl von Kabeln im vergangenen März an einem Bahnhof im Karlsruher Stadtteil Knielingen.

Dabei sollen mehrere hundert Meter Kupferkabel gestohlen worden sein, die unter anderem für die Steuerung von Oberleitungen benötigt werden. Außerdem hätten die Verdächtigen auch 25 Meter Glasfaserkabel entwendet, die für die interne Kommunikation der Deutschen Bahn genutzt werden.

Verdächtigt werden drei Personen, deren Wohnungen schon im Mai und im Juni durchsucht wurden. Bei den ersten Durchsuchungen hätten sich Hinweise auf weitere Diebstähle der Bande im Zeitraum zwischen Oktober 2023 und Juni 2024 ergeben. Dazu sei man auf einen vierten Tatverdächtigen gestoßen, so die Polizei.

Schaden liegt bei rund 100.000 Euro

Dessen Wohnung sei jetzt von Spezialkräften der Bundespolizei durchsucht worden sein. Die gestohlenen Kabel wurden dort teilweise sichergestellt. Den Verdächtigen wird unter anderem gewerbsmäßige Hehlerei vorgeworfen. Der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro. Die Polizei sowie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermitteln weiter.