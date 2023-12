Dauerregen hat erneut die Schifffahrt am Oberrhein lahmgelegt. Am Sonntag sank der Pegelstand dann unter die kritische Marke. Entwarnung gibt es aber noch nicht.

Der viele Regen in Baden-Württemberg hat die Pegelstände am Rhein am Wochenende steigen lassen. Am späten Samstagabend erreichte der Pegelstand bei Maxau am Oberrhein die kritische Marke von 7,50 Meter. Deshalb wurde zum dritten Mal seit November die Schifffahrt zwischen der Schleuse Iffezheim und Mannheim eingestellt.

Am Sonntag stieg das Wasser dann zunächst weiter auf einen Höchststand von 7,60 Meter, ehe es langsam zu sinken begann. Am späten Nachmittag durften Schiffe schließlich wieder fahren, wie die Wasserschutzpolizei dem SWR mitteilte.

Mitte Dezember war die Schifffahrt für eine knappe Woche gesperrt, damals erreichte der Pegelstand einen Höchstwert von über 8,30 Meter.

Die Schleuse bei der Staustufe Iffezheim steht bei Hochwasser still. SWR Martin Greve

Vorerst nur langsames Fahren möglich

Die sogenannte Hochwassermarke I bleibt bei Karlsuhe-Maxau vorerst aber überschritten. Schiffe müssen deshalb langsam und in der Mitte des Rheins fahren.

Flussaufwärts gibt es außerdem noch keine Entwarnung. Am Dienstag wird etwa in Mainz ein neuer Höchststand erwartet. Dort könne der Pegelstand dann sechs Meter erreichen.