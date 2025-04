Die Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe ist wieder freigegeben worden. Der Wasserstand sank in der vergangenen Nacht unter die Marke von 7,50 Meter.

In der Nacht auf Montag ist die Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe wieder freigegeben worden. Das bestätigte das Wasser- und Schifffahrtsamt Oberrhein dem SWR.

Hochwasser am Rhein: Höchststand lag bei über 8,30 Metern

Regen und Tauwetter hatten die Wasserstände des Rheins in den vergangenen Tagen deutlich ansteigen lassen. Die Hochwasservorhersagezentrale meldete zwischenzeitlich am Donnerstag einen Höchststand von über 8,30 Meter. Das entspricht einem Hochwasser, das statistisch alle fünf Jahre vorkommt. Vergangenen Dienstag war die Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe eingestellt worden. In der Nacht auf Montag sank der Pegelstand unter 7,50 Meter. Seit 1 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag ist die Schifffahrt wieder frei.

Rastatt: Anwohner paddeln zu ihren Häusern

In Rastatt-Plittersdorf waren durch das Hochwasser einige Häuser vom Wasser eingeschlossen. Die Anwohner, die direkt am Rhein wohnen, kennen das. Sie waren vorbereitet und fuhren teilweise mit dem Boot zur Arbeit.