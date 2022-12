Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Gernsbach im Kreis Rastatt ist am späten Samstagabend laut Polizei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr brach das Feuer am Samstag gegen 22.45 Uhr im Dachgeschoss des Hauses in der Weinbergstraße aus. Die Bewohner des Anwesens konnten sich in Sicherheit bringen. Ursache des Brandes in Gernsbach noch unklar Feuerwehren aus Gernsbach, Gaggenau und die Werksfeuerwehr der Daimler AG waren im Einsatz. Ersten Einschätzungen der Polizei zufolge dürfte der Schaden im unteren siebenstelligen Bereich liegen. Das Gebäude war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, derzeit ist sie noch unklar.