Peter Hakenjos aus Pfinztal will seine Asche im eigenen Garten verstreuen

Es gibt nur sehr bregenzt Ausnahmen. Zulässig sind zum Beispiel Bestattungen auf hoher See. Da wird die Urne mit der Asche eines Verstorbenen im Meer beigesetzt, wobei die Urne biologisch abbaubar sein muss. Und es gibt sogenannte Naturbestattungen - vor allem in Form von Baumbestattungen. Da wird die Urne mit der Asche des Verstorbenen am Fuße eines Baumes beigesetzt.

Ausnahmefall Bremen

Seit Anfang 2015 gilt in Bremen ein neues Bestattungsgesetz. In diesem gibt es neben der Seebestattung eine weitere Ausnahme des Friedhofszwangs. Demnach ist es unter bestimmten Bedinungen erlaubt, die leiblichen Überreste in Form von Asche auf schriftlichen Wunsch des Verstorbenen hin auf privatem Grund zu verstreuen. Voraussetzung ist etwa, dass der letzte Wohnort des Betreffenden in Bremen gewesen sein muss.