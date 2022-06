Großbrand in Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Nordstadt - Polizei spricht von Millionenschaden

In einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Nordstadt ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde geräumt, Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Großeinsatz.

Nach Informationen der Polizei gab es bei dem Brand in einem Karlsruher Mehrfamilienhaus keine verletzten Bewohnerinnen und Bewohner. Alle konnten sich nach Ausbruch des Feuers retten. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Feuer griff auf gesamte Dachkonstruktion über Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Feuer brach am Samstagabend gegen 18:40 Uhr in einem Bereich des Dachs des dreiteiligen Wohnblocks mit 30 Wohneinheiten aus. Von dort aus griff es nach Angaben von Polizei und Feuerwehr schnell auf die gesamte Dachkonstruktion über. 114 Menschen mussten das Gebäude verlassen. "Die Löscharbeiten gestalten sich sehr schwierig, da der komplette Dachstuhl des Gebäudes betroffen ist. Zusätzlich haben die Einsatzkräfte aufgrund der Witterung mit Erschöpfung zu kämpfen." Laut Polizei war die Feuerwehr auch am frühen Sonntagmorgen weiter vor Ort und mit der Nachbrandbekämpfung beschäftigt. Wie die Polizei am Samstagabend bekannt gab, liegt der Sachschaden bei rund drei Millionen Euro. Was den Brand auslöste, ist noch unklar. Anwohner sollen bei Ausbruch des Feuers einen lauten Knall gehört haben. Der Brand hat sich schnell von einem Teil des Hauses auf den gesamten Dachstuhl ausgebreitet. SWR

Zur Begutachtung des Brandherds wurden auch Drohnen eingesetzt. SWR

Der Einsatz wird bis in die Nacht hinein andauern. SWR Betroffene wurden in Schule untergebracht Aufgrund einer zunächst starken Rauchbildung waren Anwohnerinnen und Anwohner im näheren Umkreis gebeten worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Wohnkomplexes wurden in einer nahegelegenen Schule untergebracht.