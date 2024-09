Hier noch Deutschland - da schon Frankreich: Wie Grenzkontrollen in Lauterburg ankommen

per Mail teilen

Ab nächster Woche soll es an den deutschen Grenzen Kontrollen geben - und damit auch in Lauterburg. Wie sehen das die Menschen vor Ort? Ein Stimmungsbild.

Auf der einen Seite noch Deutschland - ein paar Meter weiter schon Frankreich. Zu erkennen ist der genaue Grenzverlauf in Lauterburg im Nordelsass nur an einem Stein am Straßenrand, der teilweise von Efeu bewachsen ist.

Auf der einen Seite ist ein D für Deutschland eingeschlagen, auf der anderen ein F für Frankreich. SWR

Nach einem Beschluss von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sollen ab Montag vorerst wieder Grenzkontrollen an allen deutschen Landesgrenzen vorgenommen werden. Damit ist auch die deutsch-französische Grenze bei Lauterburg betroffen.

Die Gründe dafür sind laut Faeser neben der Begrenzung der irregulären Migration auch der Schutz der inneren Sicherheit vor den aktuellen Bedrohungen durch den islamistischen Terrorismus und vor grenzüberschreitender Kriminalität.

An den Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich wurden in diesem Jahr schon während der Fußball-Europameisterschaft und der Olympischen Spiel kontrolliert. Diese Kontrollen sollten eigentlich zum 30. September auslaufen.

Restaurant-Inhaber freut sich über Kontrollen in Lauterburg

Jetzt kommt es doch anders, auch in Lauterburg. Auswirkungen könnte das vor Ort etwa auf den alten Zollpavillon haben, vermutet zumindest der Inhaber des Restaurants, Akif Iyigüven. Er betreibt dort seit sechs Jahren ein Restaurant mit einem kleinen Zollmuseums-Raum. Iyigüven freut sich zunächst einmal über die geplanten Grenzkontrollen. Er erhofft sich dadurch unter anderem mehr Sicherheit für sein Restaurant.

Denn pro Jahr - so berichtet der Gastronom - gebe es dort etwa drei Einbrüche. Alleine der letzte Einbruch habe einen Schaden von 70.000 Euro verursacht. Dass die Einbrüche mit der Grenznähe zusammenhängen, davon ist Iyigüven fest überzeugt.

Akif Iyigüven ist der Inhaber des gleichnamigen Restaurants Zollpavillon in Lauterburg. SWR

Außerdem sieht Iyigüven kurzfristig das Potenzial neuer Kunden für sein Restaurant in Menschen, die an der Grenze sowieso kurz anhalten müssten, erklärt er. Langfristig hat er aber auch Bedenken: Auf Nachfrage des SWR erklärt er, er befürchte, der Zoll könne seinen alten Zollpavillon wieder zurückwollen. Damit würde er seine Räumlichkeit verlieren.

Für die Gemeinde Lauterburg sind Zollbeamte und Grenzkontrollen auch abseits von Corona keine Unbekannten. Von 1945 bis 1985 war der Zollpavillon schließlich noch besetzt, bevor er dann geschlossen wurde. SWR

Gemischte Gefühle beim Thema Grenzkontrollen

Auch Mathias Jaberg, der aktuell Urlaub in der Grenzregion macht, blickt mit gemischten Gefühlen auf die anstehenden Kontrollen. Auf der einen Seite seien diese gut im Kampf gegen illegale Einwanderung und Kriminalität - auf der anderen Seite verstehe er aber auch die Bedenken der Pendler aus der Region, die immer wieder über die Grenze fahren.

Mathias und Michaela Jaberg sind im Urlaub in der Grenzregion - die anstehenden Kontrollen finden sie größtenteils gut. SWR

Eine Radlergruppe aus dem Raum Karlsruhe stimmt ihm da zu. Grundsätzlich halte man die Kontrollen für sinnvoll, heißt es aus der Gruppe - nur nicht unbedingt zwischen Deutschland und Frankreich. "Die Ostseite, die sollte man wieder mehr kontrollieren", sagt etwa ein Mann der Gruppe.

Gegen die Kontrollen ist eine Französin aus Lauterburg. Sie findet: Die Kontrollen geben ein schlechtes Bild von Europa ab - für sie stehe das der Idee der europäischen Freundschaft entgegen. Zudem befürchtet sie Wartezeiten für die Grenzgänger, die etwa in Deutschland arbeiteten, führt die Frau weiter aus. Das habe man bereits während der Corona-Pandemie beobachtet.