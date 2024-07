per Mail teilen

Um das City-Kaufhaus vor der Schließung zu retten, hält Gaggenau zusammen: Mit der Gründungsversammlung am Dienstag sind sie ihrem Ziel ganz nah und die Emotionen sind groß.

Alle sind am Dienstag mit dem gleichen Ziel gekommen: Gemeinsam wollen sie das City-Kaufhaus in Gaggenau (Landkreis Rastatt) vor der geplanten Schließung retten. Bei der Gründungsversammlung am Abend ist dafür eine Genossenschaft auf den Weg gebracht worden.

City-Kaufhaus in Gaggenau: fast eine Million Euro gesammelt

42 Gründungsmitglieder haben die Satzung unterzeichnet. Außerdem wurden der Aufsichtsrat und der ehrenamtliche Vorstand gewählt. Das benötigte Geld für die Genossenschaft wurde bereits in den vergangenen Monaten gesammelt. Seit April sind auf dem Treuhandkonto der Stadt mehr als 850.000 Euro eingegangen - und damit 100.000 Euro mehr als benötigt.

Bereits Anfang Juni hatten sich laut Stadtverwaltung knapp 1.700 Menschen gemeldet, um sich finanziell an der Rettung des City-Kaufhauses zu beteiligen. Wir haben in diesem Artikel ausführlich berichtet:

Gaggenaus OB Pfeiffer: "Persönlich unheimlich bewegend"

"Für mich ist es persönlich unheimlich bewegend, dass wir es tatsächlich geschafft haben, dieses Haus zu retten", zeigte sich auch Gaggenaus Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) vom Einsatz der Bürgerinnen und Bürger beeindruckt. Man habe einen "ganz wichtigen Schritt auf dem Weg gemacht."

Ich bin begeistert davon, mit wie viel Engagement die Gaggenauer dieses Projekt angegangen sind!

Auch andere blicken optimistisch in die Zukunft. "Ich bin froh, dass die Gründung jetzt gemacht wurde und dass jetzt daran gearbeitet werden kann, dass es weitergeht", sagt ein weiteres Gründungsmitglied.

Rund 40 Gründungsmitglieder waren bei der Gründungsversammlung der City-Kaufhaus-Genossenschaft. SWR

Ziel: Genossenschaft bis Jahresende am Start

Bis die Eintragung ins Genossenschaftsregister erfolgen kann, wird es voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern. Bis dahin sind noch einige Punkte offen, die vorher geregelt werden müssen: Ein Wirtschaftsplan muss erstellt und Unterlagen müssen geprüft werden. Bis dahin ist die Genossenschaft "in Gründung", wie es offiziell heißt. Auch ein hauptamtlicher Geschäftsführer soll noch ernannt werden. Ziel ist, dass die Genossenschaft bis spätestens Ende des Jahres handlungsfähig ist.

Kaufhaus Gaggenau: Betrieb soll nahtlos ins neue Jahr übergehen

Die beiden bisherigen Geschäftsführer des City-Kaufhauses hatten angekündigt, sich zum Jahreswechsel nach 23 Jahren aus Altersgründen zurückzuziehen. Sollte der geplante nahtlose Übergang des Kaufhausbetriebs aus zeitlichen Gründen nicht mehr machbar sein, hätten sie sich laut Stadt aber bereit erklärt, den Betrieb für die nötige Übergangszeit weiterzuführen.