Das City-Kaufhaus Gaggenau schien gerettet. Jetzt steht die Zukunft erneut auf der Kippe. Das Gebäude wird überraschend verkauft und braucht einen Investor.

Es war ein Schock für alle am Projekt Beteiligten, denn eigentlich war alles in trockenen Tüchern. Eine neu gegründete Genossenschaft aus fast 2.000 Personen sollte das Kaufhaus in der Fußgängerzone noch in diesem Jahr weiter betreiben. Die Eigentümer gaben als Grund für den Verkauf an, anstehende Sanierungsarbeiten nicht bezahlen zu können. Nun ist unklar, wie es weitergeht.

Stadt Gaggenau: Ohne Investor ist das Genossenschaftsprojekt gescheitert

Findet sich nun kein Investor, der bereit ist, an die Genossenschaft zu vermieten, wird das Kaufhaus für immer schließen müssen. Die Stadt Gaggenau hat nach eigenen Angaben etwa zwei Monate Zeit, einen Geldgeber zu finden. Danach soll die Immobilie über einen Makler auf den Markt gebracht werden.

Der Eingang zum City-Kaufhaus Gaggenau SWR Patrick Neumann

Detaillierte Zahlen zum Projekt gab die Stadt Gaggenau bisher nicht bekannt. Fest steht aber, dass die Immobilie für einen siebenstelligen Euro-Betrag zum Verkauf steht. Bei den anstehenden Renovierungsarbeiten will die Stadt Gaggenau nach eigenen Angaben helfend zur Seite stehen.

Das berichtete der SWR zuletzt über das Projekt:

Die Genossenschaft für das City-Kaufhaus Gaggenau steht in den Startlöchern

Etwa 2.000 Menschen haben in den vergangenen Monaten Anteile der Genossenschaft gezeichnet. Auch der baden-württembergische Genossenschaftsverband hat bereits grünes Licht gegeben. Nun steht das gesamte Projekt auf dem Spiel. Das City-Kaufhaus direkt gegenüber dem Rathaus ist eines der prägendsten Gebäude in der Gaggenauer Innenstadt.