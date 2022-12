Friedenslicht aus Wien in Karlsruhe per Bahn eingetroffen

Das Friedenslicht aus Betlehem ist am Sonntag in Karlsruhe eingetroffen. Es wurde aus Wien per Zug von zwei Pfadfinderinnen geholt und anschließend in der Region weitergegeben.

In einem zentralen Aussende-Gottesdienst für Baden in der Karlsruher Stephanskirche konnte am Sonntagnachmittag jeder, der wollte, an der Kerze wiederum sein eigenes Friedenslicht entzünden. Vor allem Pfadfinderinnen und Pfadfinder brachten am 3. Advent auf diese Weise das Licht in ihre Heimatgemeinden in der Region. Dort wird es dann oft in eigenen Aussendefeiern oder während des Heilig Abend-Gottesdienstes weitergegeben.

Friedenslicht kommt aus Bethlehem

Die Friedenslichtaktion gibt es seit 1986. In Bethlehem entzündet, wird das Licht in einer explosionssicheren Lampe zunächst per Flugzeug nach Wien gebracht. Von dort bringen es Pfadfindergruppen in viele Städte Europas. In Deutschland wird das Friedenslicht seit 1994 verteilt. Das diesjährige Motto lautet "Frieden beginnt mit dir."

Kind zündet Friedenslicht an

Das Friedenslicht wird auf Initiative des Österreichiches Rundfunks (ORF) in Wien jedes Jahr durch ein anderes Friedenslichtkind entzündet. In Deutschland wird das Licht als Gemeinschaftsaktion mehrerer verschiedener Pfadfinderinnen- und Pfadfinder- Organisationen weitergeben.

Aktuelles Plakat zur Friedenslicht Aktion 2022 rdp/c.schnaubelt

Friedenslicht geht in 25 Länder

Das Friedenslicht ist weltweit zum Zeichen für Frieden und Völkerverständigung geworden. Nach der Übergabe des Lichtes vom Friedenslichtkind an Pfadfinder und Pfadfinderinnendelegationen aus 25 Ländern, beginnt von Wien aus eine Licht-Stafette, um bis zum Heiligen Abend "allen Menschen guten Willens" das Friedenslicht zu bringen.