Frau in Weingarten getötet - Haftbefehl gegen 25-jährigen Mann erlassen

Die Gewalttat hatte am Dienstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst, der Täter war über Stunden auf der Flucht und wurde gefasst. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Vor dem Amtsgericht Karlsruhe ist am Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen einen 25 Jahre alten Mann erlassen worden. Er soll in der Nacht von Montag auf Dienstag eine 52-jährige Frau in Weingarten bei Karlsruhe getötet haben. Die Tat hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

SWR-Reporter Mathias Zurawski:

Frau in Weingarten wurde mit Messer getötet

Der 25-jährige Tatverdächtige soll die Frau in der Nacht auf Dienstag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer getötet haben. Laut Polizei bestand zwischen den beiden eine Beziehung. Die Umstände des Angriffs und der genaue Zeitpunkt der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Der Mann wurde Dienstagvormittag in einer Garage in unmittelbarer Nähe des Tatorts in der Ortsmitte von Weingarten festgenommen. Die Polizei war gegen 0:40 Uhr alarmiert worden. Bei der Suche nach dem Verdächtigen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

