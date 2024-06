per Mail teilen

Nach dem Messerangriff in St. Leon-Rot Anfang des Jahres hat die Staatsanwaltschaft einen Schüler wegen Mordverdachts angeklagt. Er soll seine Mitschülerin tödlich verletzt haben.

Der 18 Jahre alte Schüler, der am 25. Januar am Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) seine Mitschülerin mit einem Messer tödlich verletzt haben soll, muss sich unter anderem wegen Mordverdachts verantworten. Das hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg mitgeteilt.

Staatsanwaltschaft: "Angriff erfolgte für das Opfer völlig unerwartet"

Dem 18-Jährigen wird vorgeworfen, seine gleichaltrige Mitschülerin mit einem Messer in der Schule in St. Leon-Rot in einem Aufenthaltsraum heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen angegriffen und getötet zu haben. Der Angriff geschah nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heidelberg für das Opfer völlig unerwartet.

18-Jähriger konnte in Seesen gestoppt werden

Nach der Tat war der 18-Jährige mit seinem Auto über die A5 in Richtung Norden geflüchtet. Dabei verursachte er einen Unfall im niedersächsischen Seesen. Dort konnte er schließlich festgenommen werden.

Schüler soll Mitschülerin schon 2023 angegriffen haben

Ihm werden neben Mord weitere Delikte vorgeworfen. Unter anderem gefährliche Körperverletzung, weil er die junge Frau bereits vor der Tat im November 2023 geschlagen haben soll. Das Opfer und der mutmaßliche Täter waren 2023 zeitweise liiert. Die Beziehung sei aber zum Zeitpunkt des Messerangriff bereits beendet gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Nach dem Vorfall im November habe es mehrere Gefährderansprachen, aber keine gerichtliche Anordnung gegeben. Wann das Hauptverfahren gegen den 18-Jährigen eröffnet wird, ist noch unklar.