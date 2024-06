Zwei Festnahmen nach Tötungsdelikt in Dillingen

Eine 59-Jährige ist in Dillingen in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen wohl erstochen worden. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Nach dem Tod einer 59-jährigen Frau in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Dillingen hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, fand eine Mitarbeiterin die 59-Jährige am Sonntag tot mit Stichverletzungen in ihrem Zimmer.

59-Jährige tot mit Stichverletzungen im Zimmer gefunden

Verdächtig sind ein 47-jähriger Mitbewohner und ein 31-jähriger Besucher. Polizeibeamte nahmen am gestrigen Sonntag den 47-jährigen Tatverdächtigen noch in der Einrichtung fest. Der 31-jährige Tatverdächtige wurde in Kempten festgenommen. Ein Richter erließ am Montag Haftbefehle, beide Männer sitzen in Untersuchungshaft. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt.