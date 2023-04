Festspielhaus Baden-Baden feiert 25 Jahre

Vor 25 Jahren, am 18. April 1998, wurde in Baden-Baden das Festspielhaus offiziell eröffnet. Am Dienstag wird bei einer Jubiläumsfeier der Opernsänger Placido Domingo als Stargast singen.

Zur Feier am Dienstagabend sind Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Baden und Unterstützer des Festspielhauses in Baden-Baden eingeladen. Das Festspielhaus wird von Stiftern und Förderern finanziert: Rund neun Millionen Euro pro Jahr spenden sie für den Betrieb des Hauses. Jubiläum übers Jahr verteilt Gefeiert wird das Jubiläum des größten privat finanzierten Konzert- und Opernhauses in Deutschland noch das ganze Jahr. Unter anderem mit einem Festtag des Miteinanders im Juni, bei dem es auch um neue Ideen gehen soll. "Man merkt, wie tiefgreifend Kultur in der Stadt verankert ist, Baden-Baden lebt vom kulturellen Event.“ Benedikt Stampa ist seit Juli 2019 als Intendant offiziell auch für volle Ränge im Festspielhaus Baden-Baden verantwortlich. SWR SWR Vor dem Festspielhaus, das sich mittlerweile weltweit einen excellenten Ruf in Sachen Kultur erworben hat, wehen Fahnen auf denen in großen Lettern zu lesen ist "Unser größtes Geschenk sind sie - 25 Jahre Festspielhaus Baden-Baden". Es sei wichtig, dass grundsätzlich kulturelle Institutionen immer in der Mitte der Gesellschaft ankommen, führt der Intendant des Festspielhauses aus. Und erklärt weiter, man sei ja kein Tempel, in den man nur eine kleine Schicht von Leuten reinlasse. Motto: "Neues Miteinander" Unter dem Motto des Jubiläums "Neues Miteinander“ begegnen sich Menschen und Kulturschaffende, sowie Künstler und Künstlerinnen und feiern ihr Festspielhaus in der Kurstadt das ganze Jahr. Das Miteinander habe man jetzt ganz deutlich beobachten können bei den Osterfestspiele, bei der Eröffnung im Kurhaus, erläutert Dietmar Späth (parteilos), der Oberbürgermeister von Baden-Baden. "Das Festspielhaus ist trotz der überragenden Qualität, oder gerade wegen der gnadenlos guten Qualität, mitten in der Bürgerschaft angekommen." Die Osterfestspiele sind gerade erst vor wenigen Tagen mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Die Opern-Neuinszenierung "Die Frau ohne Schatten" hatte mit 95 Prozent Platzauslastung, nach Angaben der Leitung des Festspielhauses, ein Rekordergebnis in der Geschichte des Festivals. Das Festspielhaus ist in jeder Hinsicht ein wichtiger Faktor für ganz Baden-Baden. "Das Festspielhaus ist ein großer Kulturmagnet, hier kommen ja ein paar Hunderttausend Leute her pro Jahr." Die Stadt lebt von und mit der Spielstätte, die sich in mittlerweile 25 Jahren einen ausgesprochen guten Ruf erarbeitet hat. Unter anderem durch ein Programm das immer wieder Künstler von Weltruf verpflichtet, wie zu Beispiel Anne Sophie Mutter, Sir Simon Rattle, Ana Netrebko oder Jazzgrößen. Dazu setzt das Haus auf große spektakulär inszenierte Aufführungen und wagt Experimente, wie zum Beispiel die Ballettoper mit dem John Neumeier Ballett. Dazu kommt aber auch noch ein Geist der Begegnung, wie Intendant Benedikt Stampa es nennt. "Baden-Baden bietet genau diese Möglichkeiten auf engem Raum verschiedene tolle Orte, (....) zu haben, wo man sich begegnen und treffen kann." Am Dienstagabend wird das Geburtstagskind Festspielhaus mit einer Serenade gefeiert, Stargast wird Placido Domingo sein. Gäste werden Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Baden sein, und die vielen Festspielhaus-Unterstützer, die mit ihren Zuwendungen ihren Teil dazu beitragen, dass das Festspielhaus auch in der Zukunft die Chance hat, zu den erfolgreichsten Konzert- und Opernhäuser in Europa zu gehören. "Damit lebt das Festspielhaus auch, da strengen wir uns an, dass es auch so bleiben kann. Wir sind wir auch allen sehr, sehr dankbar, die sich für das Festspielhaus finanziell engagieren."