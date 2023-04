Osterfestspiele in Baden-Baden starten

Im Festspielhaus Baden-Baden beginnen heute die Osterfestspiele. Zum Auftakt wird die Oper "Die Frau ohne Schatten" von Richard Strauss aufgeführt.

"Die Frau ohne Schatten" gilt als eine der bedeutendsten Opern von Richard Strauss - und als eine der schwierigsten. Noch heute bietet sie eine große Herausforderung für Sängerinnen und Sänger sowie Orchester. Der stellen sich, wie schon in den vergangenen Jahren, die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kirill Petrenko. Sie interpretieren nicht nur die Strauss-Oper, sondern geben während den Festspielen auch Konzerte im Festspielhaus sowie Kammermusik-Konzerte an verschiedenen Orten in der Stadt.

Inszeniert wird "Die Frau ohne Schatten" von der amerikanischen Regisseurin Lydia Steier, die ihren Stücken immer eine Prise Broadway-Flair verpasst.

Großes Bühnenbild, großer Aufwand

Noch nie zuvor wurde in Baden-Baden für ein einziges Festival ein vergleichbarer Aufwand betrieben. Fast zweihundert Menschen sind an der Opernproduktion unmittelbar beteiligt. Die Bühne, die zu den größten Europas zählt, kommt an Kapazitätsgrenzen. Die Kulissenbauer arbeiten seit Wochen an dem aufwendigen Bühnenbild, das eigens für die Produktion in Baden-Baden angefertigt wurde.

"Es ist bunt, es ist grässlich. Das ist XXL-Theater!"

Die etwa acht Meter hohen Kulissen werden während der mehr als vierstündigen Oper von Technikern per Fernsteuerung über die Bühne dirigiert. Die elektrischen Antriebssysteme stammen ursprünglich von Flugzeugträgern. Sie wurden erfunden, um Flugzeuge auf engem Raum wenden zu können. Aus dieser ursprünglich militärischen Technologie entsteht in Baden-Baden nun Poesie.

Bühnenbild der Oper "Die Frau ohne Schatten" Festspielhaus Baden-Baden, Martin Sigmund

Osterfestspiele feiern Jubiläum

Die Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern finden bereits zum zehnten Mal in Baden-Baden statt und laufen noch bis zum 10. April. Die Veranstalter erwarten während den Festspielen Tausende Musikfans aus aller Welt in der Stadt.

Baden-Baden wird die Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern allerdings nur noch bis 2025 ausrichten. Danach kehrt das Orchester wieder an den ursprünglichen Veranstaltungsort Salzburg zurück. Man werde aber dennoch auch in Zukunft intensiv mit dem Orchester weiterarbeiten, so Baden-Badens Festspielhausintendant Benedikt Stampa.