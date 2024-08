per Mail teilen

Das Verfahren gegen einen Prediger der Pforzheimer Baptistenkirche "Zuverlässiges Wort" geht weiter. Der Beschuldigte hat laut Amtsgericht Einspruch gegen einen Strafbefehl wegen Volksverhetzung eingelegt.

Hetze gegen Juden und Homosexuelle – wegen solcher Inhalte ermittelt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen Mitglieder der Baptistenkirche "Zuverlässiges Wort". Ein Prediger sollte wegen eines Strafbefehls 120 Tagessätze zu je 80 Euro zahlen, weil er mutmaßlich volksverhetzende Inhalte verbreitete.

Dagegen hat er jetzt Einspruch eingelegt. Jetzt soll es eine öffentliche Hauptverhandlung geben. Seit 2023 wird die religiöse Gruppierung vom baden-württembergischen Verfassungsschutz beobachtet.

Durchsuchungen der Baptistenkirche in Pforzheim

Anfang des Jahres waren die Räumlichkeiten der Kirche in Pforzheim durchsucht worden. Dabei hatte die Polizei vor allem Speichermedien sichergestellt. Die religiöse Gruppierung gehört nicht dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland an.

Auf der Homepage der Gruppierung, die zur US-amerikanischen "Faithful Word Baptist Church" in Arizona gehört, ist aktuell eine Erklärung zu finden, in der es heißt: "Wir glauben, dass Homosexualität Sünde und eine Schande ist, die Gott mit der Todesstrafe ahndet."