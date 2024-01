Die Polizei in Pforzheim hat die Räumlichkeiten der Baptistenkirche "Zuverlässiges Wort" durchsucht. Gegen die Gemeinde wird seit Monaten wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ermittelt.

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wurden die Räumlichkeiten der "Baptistenkirche Zuverlässiges Wort" in Pforzheim am 18. Januar durchsucht. Dabei wurden vor allem Speichermedien sichergestellt. Auch eine Wohnung in Leipzig sei durchsucht worden, sagte ein Sprecher.

Polizei ermittelt gegen Baptistenkirche in Pforzheim wegen des Verdachts auf Volksverhetzung

Die Gemeinde – Ableger einer radikalen amerikanischen Sekte - hatte über Youtube Inhalte des inzwischen in den USA lebenden Predigers Anselm Urban verbreitet. Darin forderte dieser unter anderem die Todesstrafe für Homosexuelle. Urban hatte auch gegen mehrere Pforzheimer Persönlichkeiten gehetzt. Oberbürgermeister Peter Boch und Erster Bürgermeister Dirk Büscher haben deshalb Strafanzeigen gestellt.

Prediger Anselm Urban von der Pforzheimer Baptistengruppierung Zuverlässiges Wort SWR Screenshot aus Interview mit Anselm Urban

Zudem forderte in einem Video vom Juli 2023 ein Redner der "Baptistengemeinde Zuverlässiges Wort" die Tötung eines Pforzheimer Theologen. In seiner eineinhalbstündigen Rede forderte er: "Lieber Herr, töte ihn bitte!"

Landesverfassungsschutz beobachtet die Baptistenkirche in Pforzheim

Die Pforzheimer Gemeinde wird inzwischen auch vom Landesverfassungsschutz beobachtet. Es lägen hinreichende Erkenntnisse darüber vor, dass es sich bei der Kirche um eine radikale, extremistische Gruppierung handeln könnte, erklärte ein Sprecher des Landesverfassungsschutzes im Juni 2023 auf Anfrage des SWR.

Auf ihrer Homepage bezeichnet sich die Gruppe als altmodisch und fundamental. Homosexualität sei "Sünde und Schande" und werde von Gott mit der Todesstrafe geahndet, ist in den zwölf Grundsätzen zu lesen.