Sechseinhalb Jahre nach der Havarie im Tunnel Rastatt steht 2024 die Bergung der verschütteten Tunnelbohrmaschine an. Einen konkreten Termin gibt es laut Bahn aber noch nicht.

Im Jahr 2024 soll es am havarierten Rastatter Eisenbahntunnel einen entscheidenden Baufortschritt geben: Die in der Oströhre verschüttete Tunnelbohrmaschine soll aus der Erde geholt werden, damit der Tunnel dann fertig gebaut werden kann. Wann genau diese Bergung stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Nach Mitteilung der Deutschen Bahn laufen derzeit noch Arbeiten am Innenausbau der beiden Tunnelröhren.

Bergung der Tunnelbohrmaschine wird vorbereitet

In der im Jahr 2017 havarierten Oströhre befindet sich immer noch die gigantische Tunnelbohrmaschine. Aus statischen Gründen wurde sie damals mit Beton übergossen. Um sie zu bergen, wird aktuell eine 16 Meter tiefe und 17 Meter breite Grube ausgehoben. Die Baugrube wird eine Länge von 200 Metern haben.

Die Umrandung der Baugrube ist bereits abgeschlossen. Die Deutsche Bahn hat einen sogenannten Portalkran über der Grube errichtet. Mithilfe dieses Krans soll dann der Aushub bewerkstelligt werden.

Nach den Schlitzwandarbeiten ist vor den Arbeiten an der Baugrube. Für den Aushub der Baugrube und den Rückbau der...Posted by Info-Center Tunnel Rastatt on Thursday, November 23, 2023

Um die Bohrmaschine zu bergen, muss sie in aufwendiger Kleinarbeit zertrümmert und in Einzelteilen ans Tageslicht befördert werden. Die Oströhre soll nach der Bergung in offener Bauweise fertiggestellt werden.

Bauarbeiten in der Ostroehre des Tunnel Rastatt dpa Bildfunk Patrick Seeger

Tunnel Rastatt: Kosten für den Bau galoppieren davon

Durch die Havarie vor sechs Jahren hatte sich das Tunnelprojekt massiv verzögert und verteuert. Der ursprünglich vorgesehene Kostenrahmen von rund 700 Millionen Euro wird voraussichtlich deutlich überschritten. Die Fertigstellung des europaweit bedeutenden Bahnstreckenabschnitts ist für Ende 2026 geplant.

Das Bild aus dem Jahr 2017 zeigt die abgesackten Gleise der Rheintalbahn an der Tunnelbaustelle Rastatt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

Der Tunnel Rastatt liegt an der Bahnmagistrale Rotterdam-Genua. Er wird täglich von mehreren hundert Zügen befahren. Die Havarie des Tunnels sorgt seit sechseinhalb Jahren für massive Einschränkungen bei den Unternehmen im Schienengüterverkehr.

Güterverkehr beklagt Einschränkungen und fordert Schadenersatz

Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen teilte mit, dass inzwischen zwar Schadensersatzforderungen vonseiten der Bahn teilweise beglichen worden seien. Man fordere aber dennoch einen schnelleren Ausbau des Rastatter Tunnels oder wenigstens die baldige Inbetriebnahme der bereits intakten Weströhre.

Verantwortlichkeiten für Havarie im Tunnel noch nicht geklärt

Auch sechs Jahre nach dem Unglück im Rastatter Tunnel sind die Verantwortlichkeiten nicht geklärt. Das Beweiserhebungs- und Schlichtungsverfahren läuft noch. Die Suche nach den Ursachen für die Havarie dauert an.