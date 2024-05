Im Rahmen der Bauarbeiten an der Hermann-Hesse-Bahn in Calw wurde am Samstag eine tonnenschwere Fußgängerbrücke eingehoben.

Video herunterladen (36,4 MB | MP4) Beim Zentralen Omnibusbahnhof in Calw wurde die Verbindungsbrücke zwischen Hermann-Hesse-Bahn und dem Fahrstuhl- und Treppenturm mit einem 700 Tonnen schweren Kran eingehoben. Die Brücke selbst wiegt 30 Tonnen. Sie schafft nun die Verbindung, um die Bahnhaltestellen barrierefrei erreichen zu können. SWR Wichtiger Eckpfeiler für Hermann-Hesse-Bahn Die neue Brücke ist ein weiterer, wichtiger Eckpfeiler zur Verwirklichung der Hermann-Hesse-Bahn. Die Bauarbeiten dazu laufen schon seit Monaten. Die neue Brücke aus Glas und Stahl soll die fußläufige und barrierefreie Verbindung zwischen dem Zentralen Omnibusbahnhof, der Nagoldtalbahn sowie der Haltestelle der Hermann-Hesse-Bahn herstellen. Die Brücke schafft nun die Verbindung, um die Bahnhaltestellen barrierefrei erreichen zu können. SWR Calw ist wichtiger Knotenpunkt Mit dieser Verbindung wird die Hermann-Hesse-Bahn an den wichtigen Knotenpunkt in Calw angeschlossen. Eine Weiterfahrt in Richtung Pforzheim, Nagold oder den umliegenden Gemeinden mit Bussen wird hierdurch schnell und unkompliziert sichergestellt. Nagoldtalbahn ganztägig gesperrt Um das Spektakel aus nächster Nähe zu beobachten, kamen zahlreiche Zuschauer nach Calw. Aus Sicherheitsgründen ist die Nagoldtalbahn am Samstag ganztägig gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Zur Brückeneinhebung kamen viele Menschen. SWR