Ein Mann ist am Montagnachmittag am Bahnhof in Bruchsal mit einem Messer angegriffen worden. Der Täter flüchtete. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein.

Bei einem Messerangriff am Montagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz in Bruchsal im Kreis Karlsruhe ist ein Mann verletzt worden. Mutmaßlicher Täter ist ein junger unbekannter Mann. Er ist auf der Flucht. Messerangriff in Bruchsal: Opfer in Krankenhaus Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr am Montagnachmittag in der Nähe des Kiosks am nördlichen Ende des Bahnhofsvorplatzes. Ein Unbekannter habe auf einen anderen Mann eingestochen. Das Opfer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort soll eine Notoperation stattgefunden haben. Täter nach Attacke am Bahnhof auf der Flucht Der Täter sei nach wie vor auf der Flucht, meldete die Polizei am Montagabend. Sie war zuvor mit einem großen Aufgebot an Personal und mit einem Hubschrauber auf der Suche rund um den Bruchsaler Bahnhof. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Auslöser für den Messerangriff könnte aber ein Streit der beiden Männer gewesen sein, die sich offenbar kannten. Die Polizei bestätigte Berichte, nach denen eine verdächtige Person festgenommen wurde. Eine Überprüfung habe aber ergeben, dass die festgenommene Person nicht in Zusammenhang mit dem Messerangriff stehe. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass sie die Personalien des mutmaßlichen Täters kennt. Nach diesem Mann werde nun gefahndet, hieß es.