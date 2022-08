Erneut Feuer bei Alba in Pforzheim - Lagerhalle brennt aus

Auf dem Gelände des Müllentsorgungsbetriebs Alba hat es erneut einen Brand gegeben. Bereits Ende Juli war dort eine Lagerhalle komplett abgebrannt.

Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Pforzheim ist zum zweiten Mal binnen eines Monats ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell unter Kontrolle gehabt, teilte die Entsorgungsfirma mit. Die Halle brannte aus. Nach Angaben der Feuerwehr Pforzheim sind die Nachlöscharbeiten jedoch noch nicht abgeschlossen.

Keine Verletzten, Brandursache noch unklar

Insgesamt gerieten nach Angaben der Polizei Pforzheim rund 40 Tonnen Abfall in Brand. Verletzt wurde nach Angaben der Firma niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Bundesstraße 294 war wegen des Brandes mehrere Stunden gesperrt. Zudem ruhte der Bahnverkehr bei Pforzheim, weil die Löschwasserversorgung auch über die nahe gelegenen Gleise im Südwesten der Stadt lief, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.

Bereits Ende Juli Lagerhalle abgebrannt

Auf dem Gelände der Firma brannte bereits Ende Juli eine Lagerhalle komplett ab. Damals hatte sich vermutlich Elektroschrott entzündet, eine Lagerhalle wurde daraufhin zerstört. Mehrere Pressmaschinen und Fahrzeuge wurden zerstört - es entstand ein Millionenschaden.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Auch Brandstiftung dürfe man nun nicht mehr ausschließen, sagte ein Sprecher des Unternehmens. In der diesmal betroffenen Halle lagerten vor allem Gewerbeabfälle, Papier und Bauschutt.

Auch Brand bei Alba in Karlsruhe

Am Standort Karlsruhe hat es am Mittwochmorgen ebenfalls ein Feuer gegeben. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Abfallpresse in einer Halle am Rheinhafen in der Südbeckenstraße gebrannt. Gefahrgut sei nicht betroffen.