per Mail teilen

In Norden von Karlsruhe hat es am Mittwoch mehrere Brände im Hardtwald und der Umgebung gegeben. Die Feuer sind gelöscht. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Die Feuerwehr hat im Norden von Karlsruhe am Mittwoch erneut mehrere Brände gelöscht. Bei Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) brannte laut Feuerwehr ein Stoppelfeld. Etwa zehn Hektar Fläche waren betroffen. Den Flammen fiel auch teilweise eine Kleingärtneranlage zum Opfer, die ringsum mit Bäumen und Sträuchern abgegrenzt war.

Das Feuer brach direkt neben einer Bahnlinie aus. Laut Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) wurde der Betrieb auf den S-Bahnlinien S1 und S11 vorübergehend unterbrochen. Nach dem das Feuer gelöscht war, fuhren die Bahnen wieder regelmäßig. Auch der Verkehr auf der B36 war durch den Brand beeinträchtigt. Verletzte habe es keine gegeben, sagte ein Polizeisprecher dem SWR.

Wieder Feuer im Hardtwald: Verdacht auf Brandstiftung

Auch im Hardtwald hatte es am Mittwoch erneut drei kleinere Brände gegeben. Zwischen Karlsruhe-Neureut und der Waldstadt löschte die Feuerwehr laut Polizei mehrere Glutnester an verschiedenen Stellen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Berichte, wonach ein Tatverdächtiger in der Nähe aufgegriffen und vernommen wurde, dementierte die Polizei auf Nachfrage des SWR. Es seien lediglich einige Personen befragt worden.

Im Hardtwald waren bereits in der Nacht auf Dienstag 5.000 Quadratmeter Waldboden abgebrannt.