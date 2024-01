Am 27. Januar ist Holocaust-Gedenktag. Zu diesem Anlass finden am Wochenende viele Gedenkveranstaltungen in Baden-Württemberg statt.

Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des Konzentrationslager Auschwitz zum 79. Mal. Im Jahr 2005 führten die Vereinten Nationen diesen Tag als Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust ein.

Auch in Baden-Württemberg finden am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen anlässlich des Holocaust-Gedenktags statt:



Heilbronn-Franken: Vorträge und Spaziergang zu jüdischem Leben

Ulm: Erinnerung an Frauen in der Gedenkstätte Oberer Kuhberg

Freiburg: Gedenkveranstaltung mit Holocaust-Überlebender im Livestream

Rhein-Neckar-Region: Gedenkfeiern für verschiedene Gruppen

Oberschwaben und Bodensee: Putzaktion für Stolpersteine und Gedenkveranstaltungen

Gedenkstunde des BW-Landtags in Karlsruhe

In Heilbronn-Franken finden am Wochenende mehrere Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Holocausts statt. In der Synagoge Affaltrach hält Barbara Traub, Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW), einen Vortrag zum Thema Umgang mit Traumata aus Sicht des Judentums. Die Veranstaltung startet um 19:30 Uhr.

Zu einem aktiven Gedenken lädt das Familienzentrum Grünsfeld-Wittighausen (Main-Tauber-Kreis) ein. Am Samstag ab 14 Uhr können in einem Spaziergang verschiedene Stationen jüdischen Lebens erkundet werden. Im Anschluss findet eine Lesung statt.

In der ehemaligen Synagoge Öhringen (Hohenlohekreis) findet am Sonntag die Veranstaltung "Jüdisches Leben in Deutschland heute" der regionalen Arbeitsgruppe von Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V. statt.

In Ulm steht in diesem Jahr vor allem die Verfolgung von Frauen im Nationalsozialismus im Vordergrund. Der Ulmer "Arbeitskreis 27. Januar" möchte den Gedenktag nutzen, um die Verbrechen an ihnen aufzuarbeiten. Dazu findet im Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg am Samstag um 14:30 Uhr eine Veranstaltung statt. Zusätzlich hat das Gedenkzentrum Biografien verfolgter Frauen recherchiert, die im Stadthaus ab 20 Uhr vorgestellt werden.

Im Ulmer Münster wird am Samstag ab 11 Uhr in einer Andacht der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Ulm den Opfern des Nationalsozialismus gedacht.

Das Kulturzentrum Prediger in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) richtet um 18 Uhr eine Veranstaltung aus, in der Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden, vorgestellt werden.

In Freiburg spricht die 88-jährige Holocaust-Überlebende Eva Weyl am Sonntag über die Folgen von "Hass, Neid, Respektlosigkeit und Intoleranz". Die Veranstaltung im historischen Kaisersaal ist bereits restlos ausgebucht, kann aber ab 19:30 Uhr im SWR-Livestream mitverfolgt werden.

In der Rhein-Neckar-Region finden mehrere Veranstaltungen für verschiedene verfolgte Gruppen im Nationalsozialismus statt. In Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) gestalten Schülerinnen und Schüler am Mahnmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs eine Gedenkveranstaltung.

Die Psychiatrische Klinik in Heidelberg stellt in ihrer Gedenkfeier das Schicksal der Menschen in den Mittelpunkt, die Opfer des sogenannten Euthanasieprogramms der Nationalsozialisten wurden.

In Sigmaringen und Riedlingen (Kreis Biberach) treffen sich am Samstag junge Bundesfreiwilligendienstleistende des Technischen Hilfswerks zum Putzen von Stolpersteinen.

Darüber hinaus finden in der Region zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt:

Am Samstagnachmittag findet die zentrale Gedenkveranstaltung der Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg in der Klinik in Ravensburg-Weissenau statt. Die Stadt Ravensburg richtet am Abend zudem eine Gedenkveranstaltung im Theater aus, in der das Theaterstück "Zigeuner-Boxer" gezeigt wird.

In Friedrichshafen und Radolfzell (Kreis Konstanz) finden am Samstagnachmittag Gedenkveranstaltungen statt.

Bereits am Freitag hat der Landtag von Baden-Württemberg mit einer Gedenkstunde in Karlsruhe der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Zunächst versammelten sich mehrere Politiker und Politikerinnen auf dem jüdischen Friedhof in Karlsruhe, um der Opfer zu gedenken. Im Anschluss fand die Gedenkstunde im Konzerthaus in Karlsruhe statt. In diesem Jahr stand das Schicksal der badischen Jüdinnen und Juden im Fokus der Veranstaltung.