Am Samstag ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben finden deshalb zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt.

Die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau jährt sich am Samstag zum 79. Mal. Aus diesem Anlass sind am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust auch in der Region Bodensee-Oberschwaben zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Am Samstagnachmittag findet die zentrale Gedenkveranstaltung der Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg am ZfP Weissenau statt. Der Medizinhistoriker Thomas Müller vom ZfP hält es auch in den heutigen Zeiten mit den Kriegen in Gaza und in der Ukraine besonders wichtig, an die Opfer der sogenannten Euthanasie zu erinnern.

Es scheint uns doppelt wichtig, daran zu erinnern, dass die Entwicklung eines Unrechtsregimes in Deutschland Wege gebahnt hat, die in diese Verbrechen geführt haben.

Kranzniederlegung für Euthanasie-Opfer in Ravensburg-Weißenau

Vom Turm der Klosterkirche in Ravensburg-Weißenau werden am Nachmittag 691 Glockenschläge zu hören sein: Für jeden ermordeten Menschen ein Glockenschlag. Unter anderem damit wollen die Stadt Ravensburg und das Zentrum für Psychiatrie Weissenau an die Opfer der Euthanasie-Aktion in ihrer Stadt erinnern. Außerdem legt im Rahmen der zentralen Gedenkveranstaltung der Zentren für Psychiatrie der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) einen Kranz am Denkmal der grauen Busse ab. Graue Busse holten damals Kranke in Psychiatrien ab und transportierten sie in den Tod.

Die Stadt Ravensburg richtet am Abend eine Gedenkveranstaltung im Theater aus, bei der das Theaterstück "Zigeuner-Boxer" gezeigt wird. Am kommenden Dienstagabend lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben die Zeitzeugin Eva Umlauf in den Schwörsaal ein. Sie hat mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Ausschwitz überlebt und wird aus ihrem Buch "Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen" lesen.

ZfP Reichenau gedenkt mit Nelken an Opfer

Beim ZfP Reichenau (Kreis Konstanz) ist am Samstagnachmittag ebenfalls ein Gedenkakt geplant. Am Mahnmal vor Haus 20 soll erstmals kein Kranz niedergelegt werden, sondern 508 verschiedenfarbige Nelken liegen. Sie erinnern an die Patientinnen und Patienten, die im Rahmen des Euthanasie-Programms deportiert und umgebracht wurden. Danach hält die Konstanzerin Ruth Frenk einen Vortrag und liest aus ihrem Buch "Bei uns war alles ganz normal". Sie wuchs als Tochter von zwei Shoah-Überlebenden zunächst in den Niederlanden auf und lebt inzwischen seit fast 50 Jahren in Konstanz.

Im Gewölbekeller des Kulturzentrums am Konstanzer Münster widmet sich eine Ausstellung mit dem Namen "Es konnte alle treffen" dem Thema Zwangssterilisation und Euthanasie-Morden. Mehr als 300 Konstanzerinnen und Konstanzer - darunter Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder wurden Opfer, weil sie krank waren oder von der im Nationalsozialismus geltenden Norm abwichen. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist noch bis kommenden Mittwoch geöffnet.

Am Samstagabend im Evangelischen Pfarrhaus am See in Überlingen liest die Konstanzer Schauspielerin Heinke Hartmann Gedichte der jüdischen Autorin Gertrud Kolmar.

THW-Bufdis putzen Stolpersteine

In Sigmaringen und Riedlingen reinigen am Samstag junge Menschen, die ihren Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) beim Technischen Hilfswerk leisten, Stolpersteine. Diese Steine erinnern vor Ort an einzelne Menschen, die Opfer des Nationalsozialismus wurden.

Holocaust-Gedenkveranstaltungen in Radolfzell und Friedrichshafen

In Friedrichshafen versammeln sich am Samstagmittag Bürgerinnen und Politiker auf dem Fridolin-Endraß-Platz, dieser ist nach einem Widerstandskämpfer benannt, der zuletzt in Friedrichshafen gelebt hatte. In Radolfzell (Kreis Konstanz) wird am Samstagnachmittag am Seetorplatz gegenüber dem Bahnhof den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Dazu spricht der Historiker Helmut Fidler. Danach werden am Gedenkstein für die Opfer Kerzen abgestellt.