Heilbronn-Franken: Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Am Samstag vor 79 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Soldaten befreit. Auch in der Region Heilbronn-Franken gibt es dazu Gedenkveranstaltungen.

Zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 gibt es in Heilbronn-Franken mehrere Gedenkveranstaltungen für die Opfer. Über eine Million Menschen sind allein in Auschwitz zwischen März 1942 und November 1944 ermordet worden. Die meisten Opfer waren Juden. Unter den Ermordeten waren damals aber auch unter anderem Homosexuelle, Behinderte und Kriegsgefangene.

Vortrag über Traumata in Synagoge Affaltrach

In der Synagoge in Affaltrach (Kreis Heilbronn) findet am Samstag ein Vortrag von Barbara Traub aus Stuttgart statt. Sie ist Psychologische Psychotherapeutin, Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW) und Mitglied im Präsidium des Zentralrats der Juden in Deutschland. Thema des Vortrags ist der Umgang mit Traumata aus der Sicht des Judentums. Sie wird auch einen aktuellen Bezug zum Überfall der Hamas auf Israel nehmen.

Barbara Traub erzählt in ihrem Vortrag von Menschen, die diese Traumata verarbeiten konnten. Beginn des Vortrags in der Synagoge Affaltrach ist um 19.30 Uhr.

Gegen Vergessen für Demokratie e.V.: Gedenken erst am Sonntag

Bewusst gegen eine Aktion am Samstag entschieden hat sich die regionale Arbeitsgruppe Hohenlohe/Franken von Gegen Vergessen für Demokratie e.V. sagte der Sprecher Hubert Sauthoff dem SWR. Grund sei die geplante Kundgebung am Samstagnachmittag auf dem Öhringer Marktplatz (Hohenlohekreis). Einen Tag später, am Sonntag, gibt es dann um 16 Uhr in der ehemaligen Synagoge in Öhringen die Veranstaltung "Jüdisches Leben in Deutschland heute".

Jüdisches Leben in Grünsfeld

Das Familienzentrum Grünsfeld-Wittighausen (Main-Tauber-Kreis) der Caritas lädt am Samstag zu einem Spaziergang ein. Hier sollen einige Stationen jüdischen Lebens in Grünsfeld zu Fuß erfahren werden. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Familienzentrum.

In einem zweiten Teil soll das Schicksal der in Grünsfeld geborenen Irma Rothschild beleuchtet werden. Nach Angaben des Familienzentrums ist ihr Versuch, wie all ihre weiteren sieben Geschwister aus Deutschland auszuwandern beziehungsweise zu fliehen, misslungen.

Die Lesung zitiert Briefe, die die Bemühungen der Verwandten dokumentieren, ihrer Schwester mit ihrem Sohn Walter die Ausreise/Flucht zu ermöglichen. Be- und letztlich verhindert wurde das durch die Hürden der Bürokratie in Ländern, die als Fluchtziel von Interesse waren. Irma Rothschild war noch im Jahr 1923 eine der Festdamen beim Gründungsfest des Gesangvereins Liedertafel.