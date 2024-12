Familienstreit in Heilbronn eskaliert: 32-Jähriger schwer verletzt

Ein Mann ist in Heilbronn mit mehreren Schnitten und Stichen verletzt worden. Die Täter sollen Familienangehörige gewesen sein. Beide sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Es war ein Familienstreit, der tödlich hätte ausgehen können: Zwei Männer haben in Heilbronn einen 32-Jährigen so stark attackiert, dass er mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die zwei 29 und 33 Jahre alten Angreifer sollen versucht haben, das Familienmitglied mit einem Messer und einem schweren Gegenstand zu töten. Doch was steckt hinter der Tat?

Schwer verletzt nach Familienstreit: Polizei schweigt zu Hintergründen

Um was es genau bei dem Streit geht, das will die Polizei nicht verraten. Fest steht allerdings, dass beide Männer in verschiedenen Gefängnissen untergebracht sind. Sie sitzen nach ihrer Festnahme wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in U-Haft. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitgeteilt.

Die Tat selbst soll sich demnach bereits am 18. Dezember ereignet haben. In der Mitteilung ist von einer "gewalttätigen, innerfamiliären Auseinandersetzung" die Rede, die in einer Wohnung begonnen und sich dann auf die Straße verlagerte. Dort konnten dann Angehörige und auch Passanten eingreifen und Schlimmeres verhindern.

Die beiden Männer flüchteten, konnten aber unweit des Tatorts festgenommen werden.