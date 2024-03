per Mail teilen

Auf der A6 in Höhe der Jagsttalbrücke ist ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Daraufhin wurde die Autobahn von Heilbronn Richtung Nürnberg voll gesperrt.

Auf der A6 bei Crailsheim (Kreis Heilbronn) ist am Donnerstagnachmittag ein Lkw-Fahrer nach einem Unfall gestorben. Er hat offenbar ein Stauende Richtung Nürnberg übersehen und ist auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Durch den Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auch der Sattelzug wurde vollständig zerstört. Zudem wurde noch ein weiterer Pkw durch umherfliegende Teile beschädigt.

Die Autobahn wurde mehrere Stunden bis in den Abend für die Unfalluntersuchungen und die Aufräumarbeiten gesperrt. Die genaue Unfallursache, warum der Lkw-Fahrer nicht rechtzeitig gebremst hat, wird noch untersucht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 85.000 Euro.