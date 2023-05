per Mail teilen

Beim angeschlagenen Getränkehersteller Teusser Mineralbrunnen in Löwenstein laufen Verhandlungen für eine Übernahme. Zwei Investoren haben Interesse.

Der Insolvenzverwalter Marcus Egner führt nach eigenen Angaben Verhandlungen mit zwei Investoren, die sich für den in finanzielle Schieflage geratenen Getränkehersteller Teusser Mineralbrunnen in Löwenstein (Kreis Heilbronn) interessieren. "Wir befinden uns in der finalen Phase", sagte Egner dem SWR. Eine Übernahme sei für den 1. Juni anvisiert. Die Zeit dränge, denn seit 1. Mai ist das Insolvenzverfahren eröffnet, der finanzielle Spielraum eng. Zurzeit laufe der Betrieb weiter.

Preiskampf und hohe Energiekosten

Das Marktumfeld sei schwierig, nicht zuletzt durch die gute Trinkwasserqualität in Deutschland, die Aufsprudler und die Discounter mit ihren Eigenmarken, meint Egner. Die Branche ringt mit hohen Energiepreisen und den Folgen der Corona-Pandemie. Eine Neuausrichtung des Betriebs auf das geänderte Marktverhalten bei Absatz und Produktion sei auf jeden Fall nötig, so Egner. Bislang habe es keine Entlassungen gegeben. Ob das so bleibt, sei unklar.

Zur Teusser Mineralbrunnen Karl Rössle GmbH & Co. KG gehören neben Teusser noch die Marken Löwensteiner und Schlossquelle. Auf die Frage, ob einzelne Marken wegfallen könnten, antwortet Egner: "Zum Verkauf steht das Gesamtkonstrukt". Die Zukunft des bisherigen Geschäftsführers hänge vom Erwerberkonzept ab.