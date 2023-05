Im Juni 2024 soll er fertig sein: Der neue "Mobility Hub" von Audi in den Böllinger Höfen. Er soll Platz für 1.000 Fahrzeuge bieten, zehn Prozent davon sind für Elektroautos.

Im Audi-Werk in den Böllinger Höfen in Heilbronn hat mit einem Spatenstich der Bau eines Parkhauses ohne Emissionen begonnen. 2024 feiert der Autobauer Audi mit einem Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) in den Böllinger Höfen sein zehnjähriges Bestehen. Passend dazu soll dann der neue "Mobility Hub" fertig sein.

1.000 Stellplätze im Parkhaus

"Mobility Hub": Ein Parkhaus, das Platz für 1.000 Fahrzeuge von Audi-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter bieten soll. Zehn Prozent davon sollen mit Ladepunkten für Elektrofahrzeuge ausgestattet sein. Laut Audi ist bereits geplant, den Anteil anschließend auf bis zu 30 Prozent zu erhöhen.

Bau soll möglichst energieeffizient sein

Audi betont, dass neben der Anzahl der Stellplätze die Energieeffizienz im Mittelpunkt stehe. Mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, soll der Bau im Höchstwert bis zu 650 Kilowatt Leistung liefern. Das System soll außerdem mit wiederverwendeten Akkus als Energiespeicher kombiniert werden. Die Akkus stammen aus Entwicklungsfahrzeugen von Audi, heißt es. Der Energiespeicher soll direkt neben dem Parkhaus stehen und es auch mit Energie versorgen.

Im Juni 2024 soll das Gebäude fertig sein. Neben Autos sollen laut Audi in dem Parkhaus auch E-Bikes geladen werden können.