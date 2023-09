Schwer verletzt: 81-Jähriger kippt in Bretzfeld mit Traktor um

In Bretzfeld ist am Mittwochnachmittag ein Senior mit seinem Traktor umgestürzt. Der 81-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Ein 81 Jahre alter Traktorfahrer ist am späten Mittwochnachmittag in Bretzfeld (Kreis Heilbronn) unter seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Traktor war umgestürzt, weil der Mann vermutlich in einem Schreckmoment das Lenkrad herumgerissen hatte, so die Polizei. Er sei deshalb zwischen den Teilorten Rappach und Scheppach von der Straße abgekommen. Die Polizei geht davon aus, dass er kurz abgelenkt war.

Fahrer unter Traktor eingeklemmt

Der Fahrer wurde unter dem Traktor eingeklemmt. Ersthelfer hatten das Fahrzeug angehoben und ihn befreit, heißt es weiter. Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.