Schwerer Verkehrsunfall: B27 bei Offenau gesperrt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B27 zwischen Offenau und Bad Friedrichshall ist am Montagmorgen ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Die B27 ist derzeit gesperrt.

Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen Offenau und Bad Friedrichshall-Jagstfeld (beide Kreis Heilbronn) ist die B27 derzeit in beiden Richtungen voll gesperrt. An der Ampelkreuzung zur K2029 sind am frühen Montagmorgen ein Motorrad- und ein Autofahrer zusammengeprallt. Der Motorradfahrer wurde nach Polizeiangaben tödlich verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Unfallhergang bisher nicht bekannt

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Wie lange die Unfallstelle an der Bundesstraße noch gesperrt bleibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Erst müsse geprüft werden, wie es zu dem Unfall kam, sagte der Polizeisprecher weiter.