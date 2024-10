per Mail teilen

Apfelsaftproduzenten in der Region Heilbronn-Franken erwarten entgegen dem Bundestrend eine gute Ernte. Verbraucher müssen sich aber trotzdem auf höhere Saftpreise einstellen.

Pro Literflasche könnten sich die Preise auf bis zu 15 Prozent erhöhen. Damit rechnet Jürgen Gunkel, Geschäftsführer der Gunkel GmbH in Heilbronn, Hersteller regionaler Säfte. Und doch sind Safthersteller in der Region Heilbronn-Franken nicht unzufrieden mit der Apfelernte. Gunkel spricht sogar von der "besten Saison seit langem".

Es ist seit 2018 die erste gute Ernte. Die Qualität ist auch gut, leicht säuerlich [...]. Ein wunderbarer Saft.

Äpfel vielerorts knapp

Da Äpfel in diesem Jahr insgesamt knapp sind, treibt das den Saftpreis nach oben. In einigen Bundesländern fallen ganze Obsternten aufgrund der im Frühjahr aufgetretenen Spätfröste und Hagelschläge aus. Auch im Main-Tauber-Kreis gibt es Totalausfälle: Bei Karl Säfte in Großrinderfeld-Gerchsheim rechnet man mit einer eher unterdurchschnittlichen, "mittleren" Ernte.

Das sei der Grund, warum der Preis für Apfelsaft - auch in Heilbronn-Franken - steigt. "Wir bezahlen im Moment für die konventionelle Ware 17 Euro pro einhundert Kilogramm und für Bioware 22 Euro", erklärt Gunkel. Das sei ein deutlich erhöhter Preis gegenüber dem Vorjahr. Und das werde sich dann auch auf den Saftpreis auswirken.