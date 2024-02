In Heilbronn ist wieder Pferdemarkt-Zeit. Von Samstag bis Montagabend bieten hunderte Markthändler in der Innenstadt ihre Waren an. Und auch die Pferdefreunde kommen nicht zu kurz.

In Heilbronn startet am Samstag der 254. Pferdemarkt. Bis einschließlich Montag gibt es wieder einen großen Krämermarkt, Fahrgeschäfte und natürlich die Pferdeprämierung, so Steffen Schoch vom Heilbronner Stadtmarketing. An den ersten beiden Tagen war der Pferdemarkt bereits gut besucht.

260 Marktstände, Funpark und Pferdeprämierung

Rund um die Harmonie in der Innenstadt sind 260 Marktstände von Samstag bis Montag zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Ebenfalls wieder am Start sind Marktschreier, Fischverkäufer und eine Landmaschinenausstellung.

Ein Funpark auf dem Friedensplatz und auf dem Busbahnhof Karlstraße sorgt für Kinderunterhaltung. Am Friedensplatz gibt es am Sonntag von 11 bis 16 Uhr einen Streichelzoo, Ponyreiten und einen Landwirtschafts-Infostand vom Krainbachhof Massenbach (Kreis Heilbronn).

Wir gehen davon aus, bei einem guten Pferdemarkt zwischen 150.000 und 180.000 Besucher nach Heilbronn locken zu können.

Auf den Reitanlagen des Reitervereins Heilbronn am Trappensee werden die rund 200 angemeldeten Pferde von einer Jury bewertet. Am Samstag wurden Reitpferde und Gebrauchspferde begutachtet, am Sonntagvormittag waren die Zuchtpferde an der Reihe. Die Preisverleihung für die Gewinner in den vier Kategorien fand erstmalig jeweils direkt im Anschluss um 13 Uhr vor Ort in der Reithalle statt. Mit dabei ist auch der Heilbronner Reiterverein mit seiner Reitshow am Sonntagnachmittag.