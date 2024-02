Pferdemarkt Gerabronn: Ein Magnet im Hohenlohischen

Zum Gerabronner Pferdemarkt mit Faschingstreiben sind am Veilchendienstag tausende Besucher gekommen. Erstmals waren auch wieder mehr Pferde bei der Prämierung.

Am Faschingsdienstag ging es in Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) richtig rund. Schon am frühen Morgen haben sich Schlepperfahrer am Wasserturm im Geschicklichkeitsfahren auf einen Parcours gemessen. Parallel dazu wurden die Rösser der Jury vorgeführt. Erstmals seit Jahren waren wieder mehr Pferde angemeldet als in der Vergangenheit, sagte der Gerabronner Bürgermeister Christian Mauch (parteilos) dem SWR. Der Pferdemarkt sei die fünfte Jahreszeit in der Stadt, da ginge richtig was, meint er.

Umzug durch die Stadt war der Höhepunkt

Mit Verspätung setzte sich der Große Faschingsumzug am Mittag bei Sonnenschein in Gang. Rund 40 Gruppen zogen in einem langen Lindwurm durch die Stadt. Alle mit einem eigenen Themen. So schoben städtische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Kloschüsseln über den Zugweg, nach dem Motto "wir machen den Scheiß", Kinder der Kindergärten zogen in liebevoll gestalteten Kostümen mit allem aus der Unterwasserwelt vorbei. Auch bundes-, landes- und regionalpolitische Themen wurden aufs Korn genommen. Nach Angaben des Gerabronner Bürgermeisters war der Pferdemarkt ein voller Erfolg, eine genaue Besucherzahl gab es nicht, doch das Stadtoberhaupt schätzt die auf mehrere tausend Menschen.

In Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) sind rund 40 Gruppen beim diesjährigen Faschingsumzug durch den Ort gezogen. SWR

Stadtfeiertag lebt von den Menschen

Manche sind schon von Kind an dabei, so wie er, erzählt einer und jetzt sitze er im Faschingskomitee. Andere finden den Gerabronner Pferdemarkt und das Faschingstreiben einfach cool.

Man könne Spaß haben, wenn man wolle, meint eine Frau. Es sei immer richtig schön, was die Stadt Gerabronn, die ganzen Vereine und die Schule mache, schildert einer der Zuschauer. Das sei einfach ein schöner Feiertag. Eine Frau geht nach dem Umzug noch auf die Gass, zum tanzen und dann will sie noch einen Streifzug durch die Wirtschaften machen.