Auf der Bahnstrecke zwischen Heilbronn und Neckarsulm ist am Sonntagabend ein Zug stecken geblieben, die Feuerwehr musste Fahrgäste befreien. Der Schaden ist mittlerweile behoben.

Die Bahn hat den Schaden an der kaputten Oberleitung in Heilbronn am Montagmorgen behoben. Mittlerweile rollt der Zugverkehr Heilbronn und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wieder. Derweil läuft die Suche nach der Ursache, so die Bahn. Vieles deutet wohl auf einen technischen Defekt oder Materialermüdung hin. Nahe der Heilbronner Haltestelle Sülmertor hatten am Sonntagabend rund 170 Fahrgäste in einem steckengebliebenen Zug ausharren müssen. Die Feuerwehr befreite sie.

Feuerwehr befreite Menschen aus liegengebliebenem Zug

Warum die Oberleitung gerissen war, hat die Polizei nicht mitgeteilt. Bisher ist bekannt, dass der Zug an die Leitung fuhr und dann stecken blieb. Die Feuerwehr befreite die Menschen aus dem Fahrzeug und brachte sie zu einer Stadtbahnhaltestelle in der Nähe.

Reparaturarbeiten dauern an

In einem Post in den sozialen Netzwerken lobte die Feuerwehr die Fahrgäste, die demnach sehr ruhig und gelassen waren. Laut Polizei hat die Reparatur schon am Sonntagabend begonnen.

Bahnreisende mussten bis zum Ende der Reparaturarbeiten in die Stadtbahn zwischen Neckarsulm und Heilbronn umsteigen, teilte eine Bahn-Sprecherin mit. Die Anschlüsse zum Fernverkehr in Stuttgart, Mannheim, Heidelberg und Würzburg endeten in Heilbronn beziehungsweise Neckarsulm.