Neun Verletzte: Schulbus kracht in Königheim frontal in eine Böschung

In Königheim ist am Freitagmorgen ein Bus mit 17 Kindern an Bord von der Straße abgekommen. Der Fahrer wurde schwer, mehrere Kinder leicht verletzt.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Freitagmorgen im Königheimer Ortsteil Gissigheim (Main-Tauber-Kreis) im Einsatz. Dort ist gegen 6:45 Uhr ein Schulbus mit 17 Kindern an Bord von der Straße abgekommen und eine Böschung hinauf gefahren. Dabei wurde der 72 Jahre alte Fahrer nach ersten Angaben der Polizei eingeklemmt und schwer verletzt.

Frontal in die Böschung gekracht

Der Bus war vom Ortsteil Pülfringen in Richtung Ortsteil Gissigheim unterwegs. Der 72 Jahre alte Fahrer soll wohl zu schnell gefahren sein, vermutet die Polizei. Anstatt an der Kreuzung abzubiegen, fuhr er über die Kreuzung und anschließend einen Hang hinauf. Durch den Aufprall wurde die Front des Busses nach oben gedrückt und klemmte den Fahrer auf seinem Sitz ein. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Bus befreit werden. Bei dem Unfall wurde er laut Polizei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Von den insgesamt 17 Kindern, alle im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, zogen sich acht leichte Verletzungen zu, so die Polizei weiter - unter anderem Schürfwunden. Alle acht wurden ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt, die anderen seien von ihren Eltern umgehend an der Unfallstelle abgeholt worden, sagte eine Polizeisprecherin bereits am Morgen.

Für die Zeit der Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße mehrere Stunden gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von rund 85.000 Euro.