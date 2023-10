Auf der A81 bei Untergruppenbach ist es am frühen Freitagabend zu mehreren Unfällen gekommen. Dabei sind laut Polizei dutzende Fahrzeuge verwickelt.

Laut Polizei ist es am frühen Freitagabend zu 17 Unfällen auf der Autobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Untergruppenbach und Ilsfeld (Kreis Heilbronn) gekommen. 85 Fahrzeuge sind nach aktuellem Erkenntnisstand darin verwickelt.

Autofahrer berichten von plötzlich aufziehendem Nebel

Ein Unfallbeteiligter sagte dem SWR vor Ort, dass er von den Sonnenstrahlen auf der nassen Fahrbahn geblendet worden sei. Dann sei es vor ihm zu einem Unfall gekommen. Andere erzählen, es sei plötzlich Nebel aufgezogen. Sie hätten nichts mehr gesehen und dann habe es gekracht.

36 Menschen wurden laut Polizei bei den Unfällen leicht verletzt. Es gebe außerdem keine schwer verletzte Person, heißt es inzwischen. Zuerst wurde von einer schwer verletzten Person berichtet, die mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert wurde. 113 weitere Personen sind für eine medizinische Untersuchung in die Stettenfelshalle nach Untergruppenbach gebracht worden.

Sperrung dauerte noch Stunden an

Laut Polizei wurde die Sperrung in Richtung Stuttgart erst am frühen Samstagmorgen gegen 2:30 Uhr aufgehoben. Es bildete sich zeitweise vor der Ausleitung bei Untergruppenbach ein Stau von acht Kilometern Länge. Damit keine weiteren Fahrzeuge mehr auf die A81 in Richtung Stuttgart auffahren konnten, schloss die Polizei auch die Einfahrten Weinsberg/Ellhofen und Ilsfeld. Fahrzeuge wurden bei Untergruppenbach ausgeleitet. Ein Gutachter war an der Unfallstelle. Auch in der Gegenrichtung gab es Behinderungen.