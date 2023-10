Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Forchtenberg

per Mail teilen

Zwei Autofahrer krachten am Samstag bei Forchtenberg ineinander. Eine 71-jährige Frau wurde daraufhin wegen lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstagnachmittag wurde eine 71-Jährige bei einem Verkehrsunfall bei Forchtenberg (Hohenlohekreis) lebensbedrohlich verletzt, ein weiterer Beteiligter schwer. Nach Polizeiangaben kam die Frau aus Richtung Zweiflingen und wollte auf die L1045 einbiegen. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines anderen Autofahrers und es kam zum Unfall. Der 63-jährige Mann wurde schwer verletzt. Die Frau wurde wegen Verdachts auf lebensbedrohliche Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.