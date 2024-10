Wegen einer Katastrophenschutzübung kann es am Samstag im ganzen Landkreis Heilbronn zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wer unterwegts ist, sollte einiges beachten.

Neben der groß angelegten, europaweiten Katastrophenschutzübung "Magnitude" findet am Samstag im Kreis Heilbronn eine etwas kleinere Version einer solchen Übung statt. Dadurch kann es im ganzen Landkreis zwischen 8:30 Uhr und 16:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Verkehrsbehinderungen im gesamten Landkreis zu erwarten

Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW) und weitere Hilfsorganisationen proben den Ernstfall. Insgesamt 180 Einsatzkräfte werden mit 50 Einsatzfahrzeugen in verschiedenen Verbänden durch den Landkreis fahren. Wo genau, dass wissen auch die Beteiligten noch nicht. So soll die Übung möglichst realistisch sein. Da sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Übung auch selbst orientieren und entscheiden müssen, wie sie schnellstmöglich von A nach B kommen, kann es zu Behinderungen kommen - wo genau diese auftreten werden, ist allerdings unklar.

Verband gilt als ein Fahrzeug

Die Fahrzeuge in den Verbänden sind mit Blinklicht und blauen Fahnen ausgestattet. Das letzte Fahrzeug eines Verbands ist an einer grünen, statt einer blauen Fahne zu erkennen. Das ist besonders wichtig, wenn man den Verband überholen möchte oder an einer Ampel steht. Denn rein rechtlich gilt ein solcher Verband als ein einziges Fahrzeug. Das bedeutet: Fährt das erste Fahrzeug beispielsweise noch bei Grün über eine Ampel, müssen alle anderen Verkehrsteilnehmenden so lange warten, bis das letzte Fahrzeug mit der grünen Fahne die Stelle passiert hat. Generell sollte man auf die Fahrzeuge achten und vorsichtig unterwegs sein.